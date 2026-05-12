الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد

أفادت صفحة Lebanese المتخصصة الأحوال الجوية بأن تحديثات النماذج العددية تُشير إلى استقرار الأجواء طيلة الأسبوع الحالي، مع درجات حرارة حول معدلاتها الموسمية أو أدنى بقليل أحيانًا، خصوصًا فوق .وأضافت: "تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية في معظم الفترات، ضمن أجواء ربيعية تميل أحيانًا إلى الطابع الصيفي، مع استبعاد تأثر المنطقة بموجات حر قوية وطويلة على الأقل حتى النصف الأول من شهر حزيران."وتابعت:"أما الدوامة ، فلا تزال ناشطة حتى الآن، وهو أمر غير معتاد نسبيًا مع دخول فصل الربيع، حيث يفترض أن تضعف حركتها لصالح نشاط المنخفض الموسمي الحار، الذي يمدّ مناطقنا عادةً بالكتل الحارة."ولفتت إلى ان هذا النشاط يؤدي إلى تشكّل منخفضات جوية تعبر باتجاه ، مسببة حالات ماطرة قوية هناك، وهو ما ينعكس بانخفاض في درجات الحرارة لدينا، مع عودة مرتقبة للأمطار والرعود بعد منتصف الشهر الحالي.وأشارت إلى تساقط امطار متفرقة وغير شاملة بين يومي الجمعة والسبت تتركز شمالا كدرجة أولى، على ان يتأثر بمنخفض جوي سريع الحركة مطلع الاسبوع المقبل.