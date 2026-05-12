البخاري في بعبدا في زيارة وداعية.. والرئيس عون يقلده وسام الارز

استقبل رئيس الجمهورية في وليد البخاري في زيارة وداعية، وقلّده وسام الوطني من رتبة ضابط أكبر، منوّهًا بالدور الذي أدّاه خلال فترة عمله في لبنان، والذي أسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ومتمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.بدوره، شكر السفير البخاري رئيس الجمهورية على منحه الوسام وعلى الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله في لبنان، معربًا عن تطلّعه إلى أن يستعيد لبنان تألّقه ودوره الفاعل بين دول المنطقة، وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والازدهار، وأن يبقى مقصدًا وموئلًا لكل محبّيه وأشقائه.