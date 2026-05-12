الجيش الإسرائيلي: صواريخ من حزب الله تسقط في مناطق مفتوحة

أعلنت المتحدثة باسم الجيش ، واوية، عبر أكس، أن " أطلق صواريخ عدة باتجاه القوات الاسرائيلية في ، مشيرة إلى أن هذه الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة من دون تسجيل إصابات".

وقالت:"إن سلاح الجو نفّذ خلال الساعات الـ24 الماضية عمليات استهدفت عناصر تابعة لحزب الله، شكّلوا تهديداً للقوات الاسرائيلية المنتشرة جنوب " الأمامي”.