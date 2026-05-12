نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية تحيي يوم التمريض وتطالب بإنصاف الكوادر الصحية

حيّت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في في ، الممرضين والممرضات والعاملين في القطاع الصحي الذين أثبتوا في كل المراحل أنهم عنوان والتضحية لالتزام الإنساني والمهني".

وقالت في بيان اصدرته لمناسبة "يوم التمريض العالمي":"لقد كان القطاع التمريضي، وما زال، الركيزة الأساسية في حماية المرضى ومساندتهم، خصوصا في أصعب الظروف والأزمات التي مرّ بها وطننا، من أزمات صحية واقتصادية وحروب واعتداءات، حيث بقي الممرض والممرضة وسائر العاملين في مواقعهم يؤدّون رسالتهم بكل تفانٍ ومسؤولية رغم كل التحديات. إننا في هذه المناسبة، نعتبر الكلام الإيجابي الصادرعن الدكتور ركان ، الذي أكّد فيه أن موظفي المستشفيات الحكومية أمانة في أعناق المسؤولين والعمل الجدي لإدخالهم ضمن مشروع ملاك ، بمثابة خطوة مقدّرة وعيدية معنوية لكل الممرضين والعاملين في القطاع الصحي الذين ضحّوا من لحمهم الحي خدمةً للمواطنين".

وتابعت:" نشدّ على يد الوزيرناصر الدين تبنيه هذا المسار، آملين من السادة في النيابية والنواب الإسراع في إقرار مشروع القانون ووضعه على جدول أعمال في أقرب وقت، إنصافًا لهذه الشريحة التي حملت الوطن في أصعب المراحل".

وختمت:"كما نؤكد تمسّكنا بحقوق العاملين في القطاع الصحي والتمريضي، وضرورة تأمين مقومات الصمود والاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم، تقديرًا لدورهم الوطني والإنساني الكبير في حماية صحة ".