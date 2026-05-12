أجواء ربيعية متقلبة...تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة!

12-05-2026 | 03:45
أجواء ربيعية متقلبة...تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة!
 توقعت دائرة التفديرات في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فتقارب ال 50 كم/س.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس ربيعي دافىء يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة تتخطى معدلاتها الموسمية، حتى يوم غد حيث تعود للانخفاض، ومن المتوقع بعض التقلبات المحلية اعتبارا من يوم الجمعة، على ان تعود الأجواء المستقرة والدافئة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 15و 25، وزحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع أجواء مغبرة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل حيث تتخطى المعدلات الموسمية بحدود ال 3 درجات.

الأربعاء:

غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فتقارب ال 50 كم/س.

الخميس:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع رياح ناشطة أحيانا.

الجمعة:

غائم جزئيا يتحول ظهرا الى غائم بسحب متوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة بخاصة فوق الجبال .

-الحرارة على الساحل من 19 الى 26 درجة، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة، في الداخل من 13 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا بسبب الغبار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %

-حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,40

-ساعة غروب الشمس: 19,29

