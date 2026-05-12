عودة المزيد من شركات الطيران إلى لبنان.. وهذا سبب إلغاء رحلات أمس في مطار بيروت

Advertisement

يشهد مطار رفيق الدولي عودة المزيد من شركات الطيران وذلك بعد إلغاء العديد من الرحلات منذ نحو شهرين جراء العدوان على والتوترات الإقليمية.ومن أبرز شركات الطيران التي عادت إلى مطار شركة Aegean للطيران اليونانية التي بدأت اليوم 12 أيار تسيير رحلات من بيروت إلى أثينا وذلك بعدما كانت أعلنت انها ستستأنف رحلاتها إلى لبنان في 27 حزيران.وبالتالي أصبحت الشركات العربية والأجنبية التي استأنفت رحلاتها إلى لبنان كالتالي: الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الكويتية، الملكية الأردنية، الخطوط الجوية ، شركة UR Airlines ، طيران الإمارات، فلاي دبي، العربية للطيران ، شركة طيران ، شركة الطيران ، شركة الطيران الإثيوبية، طيران الإتحاد، شركة Turkish Airlines .ومن المتوقع عودة شركة "اير فرانس" وشركة Transavia قريبا.إلى ذلك، انتشرت أمس صورة من تُظهر إلغاء رحلات ليلا من جدة، الكويت، دبي، اسطنبول واثينا إلى مطار بيروت لأسباب غير معروفة، الا انه تبين ان شركتي "بيغاسوس" و"لوفتهانزا" هما الوحيدتان في قائمة الرحلات التي ألغيت لم تستأنفا بعد رحلاتهما إلى بيروت، أما الرحلات الأخرى التي تم إلغاؤها فهي رحلات إضافية، فعلى سبيل المثال، الرحلة EK955 التي ألغيت هي ثالث رحلة يومية لشركة طيران الإمارات إلى بيروت، وتعمل فقط خلال مواسم الذروة أي في الصيف وخلال فترة عيد الميلاد.