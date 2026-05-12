بمعدات ثقيلة.. هذه تفاصيل العمليّة التي نفّذتها إسرائيل في جنوب لبنان

تحدّثت القناة الـ12 الإسرائيليّة، عن تفاصيل عملية نفذتها قوات إسرائيلية قبل أيّام، وعبرت من خلالها نهر الليطاني في جنوب لبنان
، مستخدمة المعدات الثقيلة وناقلات الجنود المدرعة.
وأشارت إلى أن عبور القوات الإسرائيلية
جرى قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع، وتمّ من خلال قوات "جولاني
" ووحدة "إيغوز"، متجاوزة نهر الليطاني شمالاً.
وأوضحت أن الحملة استغرفت حوالي 10 أيام، ونفذت القوات خلالها عمليات في النهر عينه، للسماح بمرور المركبات الثقيلة والمدرعة، تمهيدا لـ"توسيع العملية في المستقبل
".
وأضافت القناة أن العملية تخللها اشتباكات أسفرت عن إصابة العديد من الجنود الإسرائيليين.
وأكدت القناة الإسرائيلية أن هدف العملية هو الوصول إلى المنطقة التي أطلق منها "حزب الله
" الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومن هناك يستطيع الجيش الإسرائيلي
السيطرة على المنطقة بشكل أفضل.
وأشارت إلى أنه سبق لقوات الجيش الإسرائيلي أن عملت في هذه المنطقة في الماضي، ففي تشرين الثاني 2024، نفّذ مقاتلون من وحدة دوريات "جولاني" النظامية عملية خاصة في النقطة الشمالية كجزء من المناورة البرية في لبنان
.
وقد مسح المقاتلون سفوح نهر الليطاني والنهر عينه، ونزلوا بعض المنحدرات باستخدام حبال التسلّق. (ارم نيوز)