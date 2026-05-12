تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بمعدات ثقيلة.. هذه تفاصيل العمليّة التي نفّذتها إسرائيل في جنوب لبنان

Lebanon 24
12-05-2026 | 06:00
A-
A+
بمعدات ثقيلة.. هذه تفاصيل العمليّة التي نفّذتها إسرائيل في جنوب لبنان
بمعدات ثقيلة.. هذه تفاصيل العمليّة التي نفّذتها إسرائيل في جنوب لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدّثت القناة الـ12 الإسرائيليّة، عن تفاصيل عملية نفذتها قوات إسرائيلية قبل أيّام، وعبرت من خلالها نهر الليطاني في جنوب لبنان، مستخدمة المعدات الثقيلة وناقلات الجنود المدرعة. 
Advertisement

وأشارت إلى أن عبور القوات الإسرائيلية جرى قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع، وتمّ من خلال قوات "جولاني" ووحدة "إيغوز"، متجاوزة نهر الليطاني شمالاً.

وأوضحت أن الحملة استغرفت حوالي 10 أيام، ونفذت القوات خلالها عمليات في النهر عينه، للسماح بمرور المركبات الثقيلة والمدرعة، تمهيدا لـ"توسيع العملية في المستقبل".

وأضافت القناة أن العملية تخللها اشتباكات أسفرت عن إصابة العديد من الجنود الإسرائيليين.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن هدف العملية هو الوصول إلى المنطقة التي أطلق منها "حزب الله" الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومن هناك يستطيع الجيش الإسرائيلي السيطرة على المنطقة بشكل أفضل.

وأشارت إلى أنه سبق لقوات الجيش الإسرائيلي أن عملت في هذه المنطقة في الماضي، ففي تشرين الثاني 2024، نفّذ مقاتلون من وحدة دوريات "جولاني" النظامية عملية خاصة في النقطة الشمالية كجزء من المناورة البرية في لبنان.
 
وقد مسح المقاتلون سفوح نهر الليطاني والنهر عينه، ونزلوا بعض المنحدرات باستخدام حبال التسلّق. (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد إستهداف دبابة في جنوب لبنان... إسرائيل تُعلن عن حصيلة العمليّة التي نفذها "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قوات من لواء غفعاتي نفذت خلال الليلة الماضية عملية برية محدودة في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قوات من الفرقة 36 بدأت منذ أيام تنفيذ عمليات برية محدودة في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"ليلة عصيبة": صواريخ إيران تضرب جنوب إسرائيل.. وحصيلة ثقيلة لهجوم صاروخي على ديمونة وعراد
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

المستقبل

حزب الله

إسرائيل

قناة ال

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:41 | 2026-05-12
Lebanon24
09:33 | 2026-05-12
Lebanon24
09:30 | 2026-05-12
Lebanon24
09:21 | 2026-05-12
Lebanon24
09:16 | 2026-05-12
Lebanon24
09:12 | 2026-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24