بمعدات ثقيلة.. هذه تفاصيل العمليّة التي نفّذتها إسرائيل في جنوب لبنان

تحدّثت القناة الـ12 الإسرائيليّة، عن تفاصيل عملية نفذتها قوات إسرائيلية قبل أيّام، وعبرت من خلالها نهر الليطاني في ، مستخدمة المعدات الثقيلة وناقلات الجنود المدرعة.وأشارت إلى أن عبور القوات جرى قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع، وتمّ من خلال قوات " " ووحدة "إيغوز"، متجاوزة نهر الليطاني شمالاً.وأوضحت أن الحملة استغرفت حوالي 10 أيام، ونفذت القوات خلالها عمليات في النهر عينه، للسماح بمرور المركبات الثقيلة والمدرعة، تمهيدا لـ"توسيع العملية في ".وأضافت القناة أن العملية تخللها اشتباكات أسفرت عن إصابة العديد من الجنود الإسرائيليين.وأكدت القناة الإسرائيلية أن هدف العملية هو الوصول إلى المنطقة التي أطلق منها " " الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومن هناك يستطيع الجيش السيطرة على المنطقة بشكل أفضل.وأشارت إلى أنه سبق لقوات الجيش الإسرائيلي أن عملت في هذه المنطقة في الماضي، ففي تشرين الثاني 2024، نفّذ مقاتلون من وحدة دوريات "جولاني" النظامية عملية خاصة في النقطة الشمالية كجزء من المناورة البرية في .