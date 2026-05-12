المطران ابراهيم استقبل رئيس فرع مخابرات البقاع في الجيش وعرض معه الأوضاع الأمنية

12-05-2026 | 05:12
المطران ابراهيم استقبل رئيس فرع مخابرات البقاع في الجيش وعرض معه الأوضاع الأمنية
استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، في مطرانية سيدة النجاة في زحلة، رئيس فرع مخابرات البقاع في الجيش اللبناني العميد محمد صفا، يرافقه رئيس قسم الأمن العسكري في البقاع العقيد الركن عماد مهنا، رئيس قسم التحقيق المقدم برنار كعدي ورئيس مكتب امن زحلة في المخابرات المقدم جوزف نبهان، في زيارة جرى خلالها التداول بالأوضاع العامة على الساحة اللبنانية، ولا سيما الأوضاع الأمنية في منطقة البقاع.
وأكد المطران ابراهيم خلال اللقاء أهمية الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في حماية الاستقرار وصون الأمن الوطني، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية تبقى الضمانة الأساسية لوحدة لبنان وأمان أبنائه في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.
كما نوّه سيادته بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها العسكريون في مختلف المواقع، مثنياً على الجهود التي تبذلها مديرية المخابرات في متابعة الملفات الأمنية والحفاظ على الاستقرار، خصوصاً في منطقة البقاع، لما لذلك من انعكاس مباشر على حياة المواطنين وأمنهم اليومي.
وهنأ المطران إبراهيم المقدم نبهان على تسلمه منصبه الجديد، رئيساً لمكتب امن زحلة في مخابرات الجيش اللبناني، متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة اليه.
من جهته، شدد العميد صفا على أهمية التعاون والتلاقي بين مختلف المرجعيات الوطنية والروحية لما فيه خير لبنان، مؤكداً استمرار الجيش اللبناني في القيام بواجباته الوطنية بكل مسؤولية ومهنية رغم التحديات القائمة.
