تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بيان من مكتب المحامية سندريللا بعد قرصنة وسرقة حسابات اللواء عباس إبراهيم

Lebanon 24
12-05-2026 | 05:13
A-
A+
بيان من مكتب المحامية سندريللا بعد قرصنة وسرقة حسابات اللواء عباس إبراهيم
بيان من مكتب المحامية سندريللا بعد قرصنة وسرقة حسابات اللواء عباس إبراهيم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن مكتب المحامية سندريللا مرهج، بوكالتها عن اللواء عباس إبراهيم، أنّه "في تاريخ 11-5-2026 جرى قرصنة وسرقة حسابات اللواء عباس إبراهيم الإلكترونية، الموثّقة على منصّات شبكات التواصل الاجتماعيّ، وتمّ نشر بيانات وتغريدات ومواضيع غير صادرة عنه بالذات، ولا تمتّ له بصلة. على أثر ذلك، أبلغ موكّلنا الجهّات الأمنية المختصّة، وإدارات التطبيقات المعلوماتية المعنيّة، ليُصار إلى إجراء المقتضى التقني والأمنيّ".
Advertisement

وأضاف: "إنّنا، إذ نهيب بالوسائل الإعلاميّة وناشطي وسائل التواصل الاجتماعيّ توخّي الدقّة والحذر في نقل وإعادة نشر المحتوى المزوّر المنشور على صفحات الموكّل المسروقة، وذلك درءًا للأضرار والمسؤوليات التي قد تلحق من جرّاء الاشتراك القصدي وغير القصدي في الترويج لافتراءات وإساءات تطال عمل جهاز الأمن العام اللبناني، ودور مديره الأسبق، وتمسّ سمعة وكرامة الموكّل وأشخاص آخرين. ونبيّن أنّنا بصدد جمع المعلومات والأدلّة الوافية، تحضيرًا لشكوى جزائيّة قضائيّة سنقدّمها مع اتخاذ صفة الادّعاء الشخصي، بوجه جهات مشبوهة من فاعلين ومشاركين ومحرّضين باتوا مكشوفي الهويات، بالصوت والصورة، ومتواجدين في لبنان وخارجه".

وتابع البيان: "كما يؤكد اللواء عباس إبراهيم إلى السيدات والسادة الإعلاميين المحترمين على ترحابه بهم لمراجعة مكتبه أو مكتبنا القانوني، بشأن أيّ استيضاح قبل النشر والتوزيع، حرصًا على المصداقية، واحترامًا للخصوصيّات. لافتًا أنّ السيدة ف. زعرور، وخلافًا لما يُروَّج عمدًا عن علاقة زوجية قائمة تربطهما، قد وقع بينهما الطلاق، وقد تقرر اعتبارها مطلّقة وبذلت حجة إلى بيت الله الحرام بموجب قرار قضائيّ شرعيّ خطيّ مبرم، وذلك منذ سنوات، وهي لا تحمل حاليًا أي صفة رسميّة تربطها باسمه، وليست المصدر الموثوق لمعلومات حياته بجوانبها كافّة، لا سيّما المهنيّة والشخصيّة".

وختم قائلاً: "وعليه، ومع احتفاظنا بكامل حقوقنا، نلتمس من السلطة القضائية الموقرة اتخاذ أقصى إجراءات الحِرص وتقصّي الحقائق في أيّ قضية قانونية تُعرض عليها تخصّ الطرفين، ومن أيّ جهة أو نوع كانت".
مواضيع ذات صلة
تعرض حساب اللواء ابراهيم على مواقع التواصل الإجتماعي للقرصنة
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء إبراهيم نفى علاقته بمحامية تدافع عن متهمين بالعمالة: الحملات ضدي محاولات يائسة لتشويه سمعتي
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إحذروا.. حملات احتيال متطورة تستهدف سرقة حساباتكم المصرفية
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اختتام ملف التحقيق بانفجار المرفأ.. بيان من مكتب الإعداء بـ"نقابة المحامين"
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24

اللواء عباس إبراهيم

جهاز الأمن العام

السلطة القضائية

العام اللبناني

وسائل الإعلام

الصوت والصورة

عباس إبراهيم

اللواء عباس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:41 | 2026-05-12
Lebanon24
09:33 | 2026-05-12
Lebanon24
09:30 | 2026-05-12
Lebanon24
09:21 | 2026-05-12
Lebanon24
09:16 | 2026-05-12
Lebanon24
09:12 | 2026-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24