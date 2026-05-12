سلام استقبل بخاري... ونوّه بالجهود التي بذلها السفير السعودي في توطيد العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة

ونوّه الرئيس سلام بالجهود الكبيرة التي بذلها السفير البخاري في توطيد العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة وتطويرها، وبالدور الأساسي الذي لعبه في فترة دقيقة من تاريخ وطننا، متمنياً له دوام التوفيق في مهامه الجديدة. استقبل الدكتور نواف سلام في السرايا قبل ظهر اليوم سفير في وليد البخاري في زيارة وداعية.

كما استقبل سلام وفداً من جمعية "كلنا إرادة" برئاسة السيدة وفاء صعب، وحضور أعضاء الجمعية.



وقالت المديرة التنفيذية ديانا منعم بعد اللقاء: "أعلنا دعمنا الكامل لدولة الرئيس سلام في موضوع المفاوضات المباشرة وخطط الحكومة لحصر السلاح وبسط سيادة الدولة."



وأضافت: "تركّز بشكل خاص على المفاوضات التي ستُجرى بعد يومين، وعلى تطوّر تطبيق خطة منزوعة السلاح، وما تقوم به الدولة لناحية الاستجابة الإنسانية.



وشددنا من ناحيتنا على تمسّكنا بخيار الدولة، وعلى أهمية أن تلعب الدولة ومؤسساتها دوراً فاعلاً في المرحلة المقبلة، لأنها تشكّل الغطاء الوحيد لجميع المواطنين."