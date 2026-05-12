كرامي اطلعت من وفد رابطة الجامعات الإسلامية على مشاريع التعاون والتعليم في زمن الحروب

إستقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وفدا من رابطة الجامعات الإسلامية ، ضم عضو الرابطة، عميد كلية التربية في جامعة طرابلس الدكتور علي الجمل، عميد كلية التربية في جامعة قناة السويس الدكتور طاهر الهادى، جامعة كلية الدعوة الإسلامية في الدكتور محمد عثمان، مدير العلاقات العامة في جامعة محمد درنيقة ،مدير العلاقات الخارجية في الرابطة وليد عبد المنعم شتا والدكتور يوسف سلوم، وذلك في حضور المستشار الأول للوزيرة لشؤون التعليم العالي الدكتور عدنان الأمين.واطلعت كرامي من الوفد على المؤتمر الدولي الذي نظمته جامعة طرابلس في ٩ الحالي و ١٠ منه حول "جودة التعليم في ظل الحروب والأزمات"، وعلى نشاط الرابطة ومشاريع التعاون والتعليم في زمن الحروب ، كما تلقت منهم دعوة للمشاركة في لقاء تشاوري حول التعاون بين الجامعات الإسلامية ، الواقع والآفاق ، الذي سيعقد الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا في غازي عنتاب في .