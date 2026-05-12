بينهم 22 طفلا.. استشهاد 380 شخصا في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية منذ سريان الهدنة

استشهد 380 شخصا على الأقل بينهم 22 طفلا في جراء الضربات الاسرائيلية، منذ إعلان سريان الهدنة في 17 نيسان الماضي، وفق ما أفادت اليوم الثلاثاء.وقال مسؤول في وزارة الصحة لوكالة "فرانس برس" إن "380 شهيدا بينهم 22 طفلا و39 إمرأة قتلوا جراء الاسرائيلية على لبنان منذ سريان وقف إطلاق النار"، من إجمالي نحو 2900 استشهدوا منذ اندلاع الحرب بين واسرائيل في الثاني من آذار الماضي.