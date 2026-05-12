تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحجار: لا وساطات في المعاملات ومحاسبة صارمة لأي تجاوز

Lebanon 24
12-05-2026 | 06:36
A-
A+
الحجار: لا وساطات في المعاملات ومحاسبة صارمة لأي تجاوز
الحجار: لا وساطات في المعاملات ومحاسبة صارمة لأي تجاوز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
جال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، صباح اليوم، في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، يرافقه رئيس مجلس إدارة المدير العام لهيئة إدارة السّير والآليّات والمركبات بالتكليف محافظ بيروت مروان عبود، ورئيس مصلحة تسجيل السّيّارات والآليّات بالتكليف العميد نزيه قبرصلي وعدد من الضباط والموظفين، حيث تفقّد سير العمل في مختلف الأقسام، واستمع إلى آراء المواطنين ومطالبهم.
Advertisement



وبعد الجولة، عرض رئيس المصلحة بالتكليف العميد نزيه قبرصلي ما تمّ تنفيذه خلال الأشهر الماضية، والتحسينات التي شهدتها المصلحة، لا سيما على صعيد تطوير الخدمات المقدمة وتسهيل إنجاز المعاملات.



ثم عقد الوزير الحجار مؤتمرا صحافيا أكد فيه ان الوزارة "مستمرة في العمل على تحديث وتحسين أداء الإدارات التابعة لها، بما يلبّي حاجات المواطنين ويعزّز الثقة بالمؤسسات"، مشدداً على" أهمية اعتماد الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات".



ولفت إلى أن "ورشة الإصلاح داخل مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة قطعت شوطا كبيرا، والإصلاح في الإدارات والمؤسسات العامة ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب قرارا وإرادة على أعلى المستويات".



وقال :" ان الوضع خلال الزيارة الأولى التي قام بها برفقة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كان "صعبًا جدًا" وحينها تم وضع خطة إصلاحية على ثلاث مراحل: فورية، ومتوسطة، وبعيدة المدى، واليوم يمكن القول إننا أنجزنا تقريبا المرحلة المتوسطة، فيما نعمل حاليا على التحضير للمرحلة البعيدة".



وشدّد على أن "الإصلاح يبدأ من الإدارة العليا وينسحب تدريجيًا على مختلف المستويات داخل المؤسسات"، مضيفا: انه على" كل وزير وكل مسؤول يجب أن يبدأ بنفسه وبفريق عمله، حتى يتعمّم هذا النهج داخل الإدارة".



وأشار الوزير الحجار إلى أن" نجاح الإصلاح في مصلحة تسجيل السيارات والآليات جاء نتيجة قرار واضح بعدم تحويل هذا المرفق إلى مساحة للمصالح المادية أو السياسية أو الزبائنية"، مؤكدا أن" الهدف الأساسي كان تقديم أفضل خدمة للمواطنين".



وقال: "أي شخص اليوم يريد إجراء امتحان سوق أو الحصول على دفتر قيادة أو إنجاز أي معاملة، لن يستفيد من أي واسطة مهما كان موقع صاحبها، من وزير الداخلية ونزولًا. الجميع يسير وفق النظام والدور".



وأضاف:" أن الوزارة عملت على فتح المجال أمام المواطنين لإنجاز معاملاتهم مباشرة من دون الحاجة إلى وسيط أو واسطة أو دفع أي رشى"، معتبرًا أن هذا الهدف "تحقق إلى حد كبير".



ولفت الوزير الحجار الى أن الوزارة "تتابع بشكل دائم أي شبهات تتعلق ببعض الموظفين أو العاملين داخل المصلحة، ويتم التعامل معها بحزم، فأي شخص يخطئ تتم محاسبته مباشرة وإحالته على القضاء المختص".



وكشف أن "المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال إلى المكننة الشاملة داخل مصلحة تسجيل السيارات"، لافتا إلى أن "دفتر الشروط الخاص بالمشروع جرى العمل عليه لأشهر طويلة، بمشاركة خبراء واختصاصيين، بهدف تطوير الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين بشكل أكبر".



وأشار الى أن "الهدف الاساسي هو ان يحصل المواطن على اي خدمة من دون الانتظار، ولقد انجزنا دفتر الشروط الخاص بتحديث مركز المعاينة الميكانيكية".



وردا على سؤال اشار الوزير الحجار الى أن "هناك حملات لا تزال تشن على هذا المرفق وتتحدث عن صفقات وسمسرات وهذا أمر غير صحيح وقد لمستم ورأيتم بأم العين، قد يكون هناك خلل بسيط لكنه يتعالج سريعا".



أما الشق الثاني من الحملات فأثير حول كيفية التلزيم من خلال مجموعة من الموظفين المكلفين من رئيس الهيئة الى رئيس المصلحة والدائرة، وهنا اقول لا يمكننا ايقاف المرفق والوقوع بالفراغ فيجب متابعة سير، ونعمل في المقابل على آلية التعيينات والموضوع قيد الانجاز".
مواضيع ذات صلة
وزارة الخزانة الأميركية: سيتمّ محاسبة المؤسسات المالية التي تسهّل معاملات مرتبطة بنفط إيران
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: تسريع المعاملات وتخفيف أعباء النازحين أولوية
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار استقبل النائبين شري وفياض ورئيس ديوان المحاسبة
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إجراءات صارمة وتوعد بالمحاسبة.. ماذا حدث أمام مقر السفارة الإماراتية في سوريا؟
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

وزير الداخلية

المدير العام

صباح اليوم

الجمهوري

جمهورية

الحجار

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:41 | 2026-05-12
Lebanon24
09:33 | 2026-05-12
Lebanon24
09:30 | 2026-05-12
Lebanon24
09:21 | 2026-05-12
Lebanon24
09:16 | 2026-05-12
Lebanon24
09:12 | 2026-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24