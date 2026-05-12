كركي يتابع مع اتّحادات الوفاء أوضاع المضمونين النازحين وسبل التخفيف من معاناتهم

كركي يتابع مع اتّحادات الوفاء أوضاع المضمونين النازحين وسبل التخفيف من معاناتهم
استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في مكتبه صباح اليوم، وفداً نقابيًّا ضمّ كلّ من رئيس اتّحاد الوفاء لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان السيّد علي طاهر ياسين، ورئيس اتّحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان السيّد أحمد الموسوي، ورئيس اتّحاد نقابات مستخدمي وعمّال وحرفيي الجنوب السيد وسام طفلا ونائبه السيّد حاتم سليم.
تباحث المجتمعون في الأوضاع العامة في البلاد، وأولوا شؤون الضمان مساحةً خاصّة، لاسيمّا التدابير والإجراءات التي اتّخذها المدير العام لاحتواء مفاعيل الأزمات والصعوبات التي يعاني منها المضمونين جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وفي مجريات اللقاء، توقّف المجتمعون عند ملف الفروقات الماليّة الضخمة التي تتقاضاها المستشفيات، بخاصّة من النازحين معدومي الدخل. وقد قدّرت هذه الفروقات بآلاف الدولارات، الأمر الذي اعتبره كركي غير مقبول وأكّد أنّه لن يتوانى عن اتّخاذ كافّة الإجراءات الرادعة بحقّ المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، وغير الملتزمة بتعرفاته، وتمّ التوافق على آليّة لمتابعة هذا الموضوع.

كما عرض المجتمعون على المدير العام إمكانيّة تمديد مفاعيل المذكرة الإعلاميّة رقم 830، التي أصدرها بتاريخ 8/4/2026، والتي قضت بتأجيل استحقاق اشتراكات الضمان الاجتماعي حتى 30/6/2026، وبخاصّة للسائقين العموميين الذين يعانون من ظروف معيشيّة صعبة جدًّا، وبشكل خاص السائقين النازحين وما يقاسونه من معاناة وصعوبات.

وختم الحاضرون مطالبهم بموضوع إعادة النظر باشتراكات المضمونين المتقاعدين الذين لم يعد لديهم مصدر رزق، بعد أن قبضوا تعويضات نهاية خدمتهم في فترة أزمة تدهور سعر صرف العملة المحليّة، حين فقدت هذه الأخيرة حوالي 90% من قيمتها الشرائيّة.

بدوره، ختم المدير العام اللقاء مؤكّداً وقوفه إلى جانب كافّة النقابات والعمّال في لبنان، ولا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. كما شدّد على ضرورة التعاون والتواصل بينها وبين الصندوق من أجل تعزيز صمود المضمونين وحماية حقوقهم.
