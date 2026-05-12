الصمد: لقانون عفو عام عادل

12-05-2026 | 06:43
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية النائب عبد العزيز الصمد على رأس  وفد ضم: رئيس اتحاد بلديات الضنية مصطفى سعادة، ورئيس اتحاد بلديات جرد الضنية طارق الشفشق، ورئيس صندوق الزكاة أسامة علام، ورؤساء بلديات، ورابطة المخاتير، في حضورعضو المجلس الشرعي أسامة طراد.
وبعد اللقاء قال الصمد: "تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السماحة، وقد جئنا من الضنية لنؤكد تمسكنا بدور دار الفتوى، باعتبارها المرجعية الإسلامية السنية الأولى في لبنان، كما أكدنا حرصنا على دعم موقفها الوطني الجامع ودورها مع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في حماية السلم الأهلي والعيش المشترك.



كما شددنا خلال اللقاء على أن ملف الموقوفين الإسلاميين هو أولوية بالنسبة إلينا قبل أي ملف آخر.



ومن هنا نطالب بإقرار قانون عفو عام عادل وشامل ضمن إطار الدولة والقانون، بعيداً عن الكيدية السياسية.



لذلك ندعو جميع الكتل النيابية والقوى السياسية إلى التعامل مع هذا الملف بمسؤولية وطنية وإنسانية، لأن استمرار الظلم يولد الاحتقان، أما العدالة فتبني الاستقرار".



والتقى المفتي دريان الناشط السياسي علاء الدين الشمالي الذي استهجن التعرض للرموز الدينية والوطنية، واكد " دور سماحته الديني والوطني في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان والمساعي التي تقوم بها دار الفتوى لتعزيز الوحدة الوطنية وجمع الشمل ونبذ الفتن الطائفية والمذهبية التي تعود بالخسران على الجميع".



ودعا الى" الإسراع في إنجاز مشروع قانون العفو العام الشامل وإغلاق هذا الملف نهَائيّاً ورفع الظلم عن المظْلومين، وإطلاق سراح المسجونين".
