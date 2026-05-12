تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الكتائب: دعم مسار التفاوض وقرارات الحكومة لإنهاء الحرب واستعادة الدولة

Lebanon 24
12-05-2026 | 06:57
A-
A+
الكتائب: دعم مسار التفاوض وقرارات الحكومة لإنهاء الحرب واستعادة الدولة
الكتائب: دعم مسار التفاوض وقرارات الحكومة لإنهاء الحرب واستعادة الدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عقد المكتب السياسي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وأصدر البيان الآتي:

1- يدعو المكتب السياسي إلى التفاف وطني جامع حول مسار التفاوض الذي أطلقه رئيس الجمهورية جوزاف عون، وتأمين كل الظروف السياسية والوطنية اللازمة لإنجاحه، في سبيل تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، واستعادة الأسرى، وعودة النازحين، والوصول إلى وقف نهائي للحرب. 
Advertisement

2- يؤكد المكتب السياسي أنّه، مهما تكن نتائج الحرب الجارية أو مسار المفاوضات، فإنّ الدولة اللبنانية والشعب اللبناني لا يمكنهما القبول باستمرار سلاح الميليشيات خارج إطار الشرعية، لما يشكّله ذلك من تهديد لمستقبل لبنان، واستقراره، وازدهار اقتصاده، والمساواة بين أبنائه.
 كما يرفض المكتب السياسي أي محاولة لاستمرار مصادرة القرار الوطني، مؤكداً أنّ حماية لبنان لا تكون إلا من خلال دولة قوية تحتكر وحدها قرار السلم والحرب وتمارس كامل صلاحياتها السيادية عبر مؤسساتها الدستورية.

3- توقف المكتب السياسي أمام حملات التهديد والتخوين والتهديد التي تلجأ اليها ميليشيا حزب الله المحظورة في وجه القيادات السياسية والروحية وكلّ من خالفها الرأي من بيئتها. ويؤكد أنّ هذه السياسة لم ولن تنجح في إسكات الأصوات المطالبة بقيام دولة سيدة حرّة تمتلك قرارها الوطني، ولن تدفع الأحرار إلى التراجع عن مواجهة مشروع وضع لبنان تحت الوصاية الإيرانية.
مواضيع ذات صلة
الكتائب: التفاوض المباشر هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الحروب
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتائب: المسار التفاوضي هو الطريق الوحيد لاستعادة السيادة والسلام
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان ما بعد الحرب: مسار تفاوضي يكرّس دور الدولة وخطط أمنية بديلة إذا فشلت التسوية
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الفرنسي إلى لبنان: التفاوض هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 16:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب لبنان

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:41 | 2026-05-12
Lebanon24
09:33 | 2026-05-12
Lebanon24
09:30 | 2026-05-12
Lebanon24
09:21 | 2026-05-12
Lebanon24
09:16 | 2026-05-12
Lebanon24
09:12 | 2026-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24