الكتائب: دعم مسار التفاوض وقرارات الحكومة لإنهاء الحرب واستعادة الدولة

عقد المكتب السياسي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وأصدر البيان الآتي:
1-
يدعو المكتب السياسي إلى التفاف وطني جامع حول مسار التفاوض الذي أطلقه رئيس الجمهورية جوزاف عون، وتأمين كل الظروف السياسية والوطنية اللازمة لإنجاحه، في سبيل تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي
من المناطق المحتلة في جنوب لبنان
، واستعادة الأسرى، وعودة النازحين، والوصول إلى وقف نهائي للحرب.
2- يؤكد المكتب السياسي أنّه، مهما تكن نتائج الحرب الجارية أو مسار المفاوضات، فإنّ الدولة اللبنانية
والشعب اللبناني لا يمكنهما القبول باستمرار سلاح الميليشيات خارج إطار الشرعية، لما يشكّله ذلك من تهديد لمستقبل لبنان
، واستقراره، وازدهار اقتصاده، والمساواة بين أبنائه.
كما يرفض المكتب السياسي أي محاولة لاستمرار مصادرة القرار الوطني، مؤكداً أنّ حماية لبنان لا تكون إلا من خلال دولة قوية تحتكر وحدها قرار السلم والحرب وتمارس كامل صلاحياتها السيادية عبر مؤسساتها الدستورية.
3-
توقف المكتب السياسي أمام حملات التهديد والتخوين والتهديد التي تلجأ اليها ميليشيا حزب الله
المحظورة في وجه القيادات السياسية والروحية وكلّ من خالفها الرأي من بيئتها. ويؤكد أنّ هذه السياسة لم ولن تنجح في إسكات الأصوات المطالبة بقيام دولة سيدة حرّة تمتلك قرارها الوطني، ولن تدفع الأحرار إلى التراجع عن مواجهة مشروع وضع لبنان تحت الوصاية الإيرانية
.