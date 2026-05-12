الكتائب: دعم مسار التفاوض وقرارات الحكومة لإنهاء الحرب واستعادة الدولة

عقد المكتب السياسي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وأصدر البيان الآتي:1-يدعو المكتب السياسي إلى التفاف وطني جامع حول مسار التفاوض الذي أطلقه رئيس الجمهورية جوزاف عون، وتأمين كل الظروف السياسية والوطنية اللازمة لإنجاحه، في سبيل تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب من المناطق المحتلة في ، واستعادة الأسرى، وعودة النازحين، والوصول إلى وقف نهائي للحرب.2- يؤكد المكتب السياسي أنّه، مهما تكن نتائج الحرب الجارية أو مسار المفاوضات، فإنّ الدولة والشعب اللبناني لا يمكنهما القبول باستمرار سلاح الميليشيات خارج إطار الشرعية، لما يشكّله ذلك من تهديد لمستقبل ، واستقراره، وازدهار اقتصاده، والمساواة بين أبنائه.كما يرفض المكتب السياسي أي محاولة لاستمرار مصادرة القرار الوطني، مؤكداً أنّ حماية لبنان لا تكون إلا من خلال دولة قوية تحتكر وحدها قرار السلم والحرب وتمارس كامل صلاحياتها السيادية عبر مؤسساتها الدستورية.3-توقف المكتب السياسي أمام حملات التهديد والتخوين والتهديد التي تلجأ اليها ميليشيا المحظورة في وجه القيادات السياسية والروحية وكلّ من خالفها الرأي من بيئتها. ويؤكد أنّ هذه السياسة لم ولن تنجح في إسكات الأصوات المطالبة بقيام دولة سيدة حرّة تمتلك قرارها الوطني، ولن تدفع الأحرار إلى التراجع عن مواجهة مشروع وضع لبنان تحت الوصاية .