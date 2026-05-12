لبنان

عون يُقلد البخاري وسام الأرز الوطني: السعودية شكلت على مرّ السنوات سندا ثابتا للبنان

Lebanon 24
12-05-2026 | 06:59
عون يُقلد البخاري وسام الأرز الوطني: السعودية شكلت على مرّ السنوات سندا ثابتا للبنان
اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان ما يجمع لبنان والمملكة العربية السعودية يتجاوز العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولتين شقيقتين لانها قامت على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء. ورأى ان المملكة العربية السعودية شكلت على مرّ السنوات سندا ثابتا للبنان في مختلف الظروف، وكانت مبادراتها الكريمة دليلا واضحا على حرصها الدائم على استقراره وازدهاره.
وأضاف :"ان لبنان اذ يثمّن عاليا رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يرى في الدور الريادي الذي يلعبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رؤى طموحة لا تقتصر اثارها الإيجابية على المملكة فحسب بل تشمل المنطقة بأسرها بما يعزز فرص التنمية والاستقرار". واعرب الرئيس عون عن التزامه بتعزيز التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، آملا ان تستمر هذه العلاقات لما فيه خير البلدين الشقيقين.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد بن عبد الله البخاري لمناسبة انتهاء فترة عمله في لبنان، وقلده وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر "تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمه الدائم خلال مسيرة طويلة عنوانها المحبة والعطاء". ونوّه الرئيس عون بالدور الذي لعبه السفير البخاري متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.
وشكر السفير البخاري الرئيس عون على منحه هذا الوسام وعلى الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله في لبنان متطلعا الى "ان يستعيد لبنان تألقه ودوره الفاعل في دول المنطقة وان ينعم شعبه بالامن والاستقرار والازدهار ويبقى مقصدا وموئلا لكل محبيه واشقائه".
 
 
 
 
 
 
 
وفد لجنة مستشفى در القمر الحكومي
واستقبل الرئيس عون النائب فريد البستاني مع وفد لجنة مستشفى دير القمر الحكومي ضم السادة: الدكتور داني يوسف والأب وليد موسى والمحامي سهيل ثابت والمهندس كريم موسى، الذين شكروا رئيس الجمهورية على الدعم الذي قدمه لانجاز المستشفى وتجهيزه وتوقيع المرسوم الذي ضمه الى المستشفيات الحكومية في لبنان. وعرض الوفد للمراحل التي قطعها بناء المستشفى على الأرض التي قدمتها الرهبانية المريمية المارونية في دير القمر، والجهود التي بذلت على مرّ السنوات الماضية لانجاز هذا المستشفى بعد تذليل الصعوبات التي برزت خلال العمل. وأوضح الوفد ان مستشفى دير القمر الحكومي سيكون في تصرف جميع أبناء منطقة الشوف والجوار. وشكر أعضاء الوفد كذلك وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين على مساعدته.
ورد الرئيس عون مرحّبا بالوفد ومؤكدا على أهمية انشاء مستشفى حكومي في دير القمر وذلك في اطار سياسة الانماء المتوازن الذي التزم بها في خطاب القسم، شاكرا لاعضاء اللجنة الجهود التي بذلوها لانجاز المستشفى.
وبعد اللقاء تحدث النائب البستاني فقال: "جئنا اليوم برفقة لجنة ادارة مستشفى دير القمر الحكومي لشكر رئيس الجمهورية على جهوده. لقد مر بناء المستشفى بأربعة عهود رئاسية، واليوم في عهد الرئيس جوزاف عون تم الانتهاء من عملية البناء وتجهيزه ما يعتبر انجازا مهما جداً لمنطقة الشوف. فكما تعلمون ان هذا المستشفى هو حكومي ونحن بأمسّ الحاجة اليه. وفي هذه المناسبة اريد ان اوجه تحية خاصة الى معالي وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين وللعميد غسان مفتي الذي رافقنا وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس بكل خطوة خلال انجاز هذا المستشفى.
ولفت النائب البستاني الى ان المستشفى يتكون من اربعة طوابق، ووفقاً للمرسوم يتسع لأربعين سريرا، وسيتم في المرحلة الاولى افتتاح طابقين من المبنى، الاول للتحاليل والفحوصات الصحية والاشعة، والاخر قسم للطوارئ يضم اطباء من مختلف الاختصاصات، على ان يتم في المرحلة الثانية توسيع المبنى وتجهيزه ليضم اربعين سريرا."
ثم تحدث مدير المستشفى الدكتور يوسف فشكر رئيس الجمهورية على اقرار مرسوم ضم مستشفى دير القمر الحكومي الى ملاك وزارة الصحة، كما شكر وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين على جهوده والدكتور فريد البستاني على دعمه المادي والمعنوي لإنجاز هذا المستشفى الذي يعتبر حلما لمنطقة الشوف.
 
 
 
 
 
 
 
وفد من شركة Semicolon Security
وفي قصر بعبدا، وفد من شركة Semicolon Security  التي تعنى بالامن السيبراني، تحدث باسمها المدير التنفيذي للشركة السيد مجد دهيني عارضا لدور العاملين في الشركة وهم مجموعة من الشباب اللبنانيين الموهوبين في مجال الامن السيبراني استطاعوا اكتشاف ثغرات امنية خطيرة في اهم شركات العالم مثل " ابل" و"غوغل" و"ميتا" وغيرها، واستحقوا مكافآت على عملهم. ولفت الى ان اعمار العاملين في الفريق تراوح بين 20و30 سنة من مختلف المناطق اللبنانية هدفهم وضع لبنان على خارطة الامن السيبراني العالمية، وهم اعتمدوا على التعليم الذاتي ومن حملة الشهادات العليا من الجامعات اللبنانية. وأوضح السيد دهيني ان باحثين من الفريق اكتشفوا اكثر من 3 آلاف ثغرة امنية مؤثرة في الشركات الكبرى والمنصات، مقترحا ثلاث مبادرات تطوعية عملية، الأولى اطلاق منصة وطنية للابلاغ المسؤول عن الثغرات الأمنية وبرامج مكافحة الثغرات تحت نطاق رسمي، والثانية اطلاق برنامج وطني للتوعية والتدريب السيبراني، والثالثة دعم مسار اكتشاف المواهب اللبنانية. وأشار السيد دهيني الى التحضير النسخة الثانية لمسابقة وطنية تضم اكثر من الف مشارك بالتعاون مع الجامعات اللبنانية.
ونوه الرئيس عون بالمواهب اللبنانية الشابة التي اثبتت حضورها في العالم ورفعت اسم لبنان عاليا، معتبرا ان المواهب اللبنانية هي ثروة مستدامة، لا سيما عندما تتوافر لها الفرص للنجاح. واكد ان استحداث وزارة شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الحكومة الأولى للعهد، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة بالتطور العلمي والتقني الحاصل في العالم وسعيها لانشاء "الحكومة الالكترونية " التي توفر على المواطنين الكثير وتمنع الرشاوى وتؤمن الخدمات المطلوبة بكلفة اقل. ولفت الى وجود مشروع قانون بإنشاء الوكالة الوطنية للامن السيبراني لمواكبة التطور الحاصل وتوفير قواعد المحافظة على الامن المعلوماتي ومنع الاختراق والهجمات الالكترونية والحد من المخاطر الطارئة.
 
 
 

