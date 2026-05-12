إلغاء امتحانات البروفيه والبكالوريا الفرنسية في لبنان



Advertisement

وأوضح البيان أن "الطلاب المسجلين في المدارس الفرنسية المعتمدة في لبنان والبحرين والإمارات العربية المتحدة والعراق وإيران وإسرائيل والكويت وقطر ومالي، بالإضافة إلى الطلاب المسجلين في فصول دراسية معتمدة لدى المركز الوطني للتعليم عن بُعد، سيحصلون على معدلهم السنوي في المواد الدراسية ذات الصلة". أعلنت وزارة التربية ، عن إلغاء الامتحانات الكتابية والشفوية لشهادة البكالوريا الفرنسية في عدد من دول ، بما فيها ومالي، بسبب "الظروف الخاصة في هذه الدول".وأوضح البيان أن "الطلاب المسجلين في المدارس الفرنسية المعتمدة في لبنان والبحرين والإمارات العربية المتحدة والعراق وإيران وإسرائيل والكويت وقطر ومالي، بالإضافة إلى الطلاب المسجلين في فصول دراسية معتمدة لدى المركز الوطني للتعليم عن بُعد، سيحصلون على معدلهم السنوي في المواد الدراسية ذات الصلة".

ويتعلق هذا الإجراء، المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط والوضع الأمني الحرج في مالي، بالامتحانات الكتابية لشهادة البكالوريا الفرنسية، وامتحانات اللغة الفرنسية التمهيدية، وامتحانات الرياضيات للبكالوريا العامة والتقنية، بالإضافة إلى امتحانات المواد التخصصية والفلسفة، والعرض الشفهي في السنة النهائية من المرحلة الثانوية.

وأعلنت وزارة التربية الفرنسية أن "المتقدمين الذين يسجلون بشكل مستقل، سيتمكنون من أداء الامتحان التعويضي المقرر عقده في أيلول 2026 لكل من شهادة التعليم المهني (البروفيه) وشهادة البكالوريا".



وأضافت أنه قد تُجرى تعديلات في دول أخرى، قبل بدء الامتحانات، إذا لم تسمح الظروف المحلية بتنظيمها، لا سيما في حال إغلاق مراكز الامتحانات.



