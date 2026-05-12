سرقة حصلت داخل "فيلا" في منطقة اليرزة... بيانٌ لقوى الأمن يكشف تفاصيلها

12-05-2026 | 07:41
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانيّة، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالسّرقة، وتوقيف مرتكبيها.
ادّعى المواطن ر. س. (مواليد 1969) ضدّ مجهول بجرم سرقة خزنة تحتوي على مبلغ (10) آلاف دولار أميركي ومجوهرات تُقدّر بـ (60) ألف دولار أميركي، وذلك بتاريخ 5-5-2026، من داخل فيلا يملكها في اليرزة – بعبدا.

نتيجةً للتحرّيات والاستقصاءات الفوريّة التي قامت بها عناصر مخفر بعبدا في وحدة الدّرك الإقليمي، تم الاشتباه بشخصٍ يعمل في منزل المدّعي، وكان قد طلب إجازة، خلال الفترة الأخيرة، ولكنه شوهد يتجوّل في محيط المنزل، ويُدعى:

ع. س. م. ج. (مواليد 1989، بنغلادشي)
من خلال التّحقيق معه، تبيّن أنّه قد راسل مواطنين له على هاتفه الخاصّ، وأرسل لهم حوالات ماليّة، بقيمة ثمانية آلاف دولار أميركي، بتاريخ حصول السّرقة. وقد اعترف بأنّه أقدم على سرقة الخزنة، مستغلًّا عدم وجود أحد في المنزل، ثم قام بفتحها بواسطة الخلع في غرفته، ووضع قسمًا من المسروقات داخل مكبرٍ للصوت وأودعه لدى صديقه: ر. س. أ. (مواليد 1983، هندي) في محلّة سنّ الفيل، على سبيل الأمانة، وقسمًا آخر داخل غرفة مصعد أحد الأبنية في الرّابية حيث يعمل صديقه الآخر، المدعو: م. س. س. (مواليد 1994، هندي)، الذي أوقف، أيضًا، لعِلمه بعمليّة السّرقة.

تمّ ضبط مبلغ 2500 د. أ. وقسم من المجوهرات وأوراق ثبوتية خاصة بالمدّعي داخل مكبّر الصّوت في سن الفيل، ومبلغ 3900 د. أ. في الرابية.

بالتّحقيق مع (ر. س. أ.) أنكر علمه بوجود مبلغ مالي مسروق داخل مكبّر الصوت، وأكّد أنّ السّارق اتّصل به بتاريخ حصول عمليّة السّرقة وطلب منه الاحتفاظ بمكبّر الصّوت في غرفته، بعد أن أرسله إليه بواسطة سيّارة أجرة.

تم تسليم المجوهرات والمبلغ المضبوط إلى الجهة المدّعية، وأودع الموقوفون الثّلاثة، المرجع المعني، للتّوسّع بالتّحقيق معهم، عملًا بإشارة القضاء المختص.
 
