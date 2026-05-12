بري بحث في المستجدات مع بو صعب ووزيرة التربية.. واستقبل بخاري مودعاً

Advertisement

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير لدى وليد بخاري في زيارة وداعية، لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان. الزيارة كانت أيضا مناسبة ، تم في خلالها عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة .واستقبل الرئيس سفير سريلانكا أنورا ويتاناغي، في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الديبلوماسية لدى لبنان، وكان عرض للأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.وبحث الرئيس بري مع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في الاوضاع العامة والمستجدات لا سيما الميدانية منها على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان والجنوب وتداعياته على القطاعين التربوي والتعليمي.ووضعت كرامي الرئيس بري في اجواء خطط وبرامج عمل الوزارة في المرحلة الراهنة.وتابع الرئيس بري مع مجلس النواب الياس بو صعب آخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤونا تشريعية ولا سيما مسار في اقتراح قانون العفو العام.