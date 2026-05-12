مذكرة تعاون بين جامعة القديس يوسف وشركة "ألفا" لتعزيز التدريب المهني



Advertisement

وتقضي المذكرة بتعزيز العمل المشترك بين معهد الهندسة العالي في (ESIB) وشركة "ألفا"، من خلال إتاحة الفرص أمام الطلاب لاكتساب خبرات عملية والمشاركة في مشاريع تقنية وتجارية واقعية. وقع (USJ) البروفسور بوادك اليسوعي، ورئيس مجلس إدارة شركة "ألفا" ومديرها العام رفيق الحداد، مذكرة تعاون تهدف إلى تمتين الروابط بين القطاعين الأكاديمي والمهني، وذلك خلال حفل أقيم في مقر بحضور مسؤولين من الجانبين.وتقضي المذكرة بتعزيز العمل المشترك بين معهد الهندسة العالي في (ESIB) وشركة "ألفا"، من خلال إتاحة الفرص أمام الطلاب لاكتساب خبرات عملية والمشاركة في مشاريع تقنية وتجارية واقعية.

وأكد البروفسور وسيم رافاييل، عميد المعهد، أن هذه الشراكة تدفع عجلة الابتكار وتواكب متطلبات سوق العمل، بينما أشار الحداد إلى أن "ألفا" تضم نحو 60 خريجاً من الجامعة، مسلطاً الضوء على مبادرة "Building the Future" التي تكتشف المواهب الواعدة في مراحل مبكرة، مع التوجه لتوسيع التعاون ليشمل كليات الإدارة والاقتصاد.

، وصف بوادك التعاون بأنه "شراكة ثقة"، مشدداً على ضرورة عمل الجامعات مع قطاع الأعمال لإعداد الشباب والاستجابة لحاجات البلد والاقتصاد اللبناني.