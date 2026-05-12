ابي المنى استعرض الأوضاع العامة مع سفير أستراليا ورئيسة بعثة الصليب الأحمر

استهل شيخ العقل لقاءاته باستقبال سفير أستراليا الجديد توم ويلسون في زيارة بروتوكولية، تلاها لقاء مع رئيسة بعثة الدولي "أنياس دور"، حيث جرى التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز الاستجابة الإنسانية. شهدت دار طائفة في ودارة "شانيه" سلسلة لقاءات ديبلوماسية واجتماعية ودينية ترأسها شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى، تناولت المستجدات العامة والشؤون الإنسانية والقضائية.

كما تابع شؤون المحاكم المذهبية مع القاضيين فيصل ناصر الدين وأمير أبو زكي، وبحث قضايا قانونية وإدارية مع وفود ومسؤولين في المجلس المذهبي والحزب التقدمي . واختتم نشاطاته بالمشاركة في لقاء ديني في بلدة بطمة ، واستقبال وفود ثقافية وأهلية للتحضير لمناسبات دينية وتوعوية.