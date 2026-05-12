تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزراء المالية والطاقة والاقتصاد يبحثون تداعيات الحرب وارتفاع أسعار النفط

Lebanon 24
12-05-2026 | 10:19
A-
A+
وزراء المالية والطاقة والاقتصاد يبحثون تداعيات الحرب وارتفاع أسعار النفط
وزراء المالية والطاقة والاقتصاد يبحثون تداعيات الحرب وارتفاع أسعار النفط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد وزراء المالية ياسين جابر، والطاقة والمياه جو صدي، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، اجتماعاً موسعاً في وزارة المالية لبحث سبل مواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن الحرب وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً على قطاع الكهرباء والاقتصاد اللبناني.
Advertisement

وأوضح الوزراء في مؤتمر صحافي مشترك أن التنسيق جارٍ للحد من التأثيرات السلبية للأزمة العالمية على الاستقرار المالي والنقدي وتأمين استدامة الطاقة. وكشف وزير الاقتصاد أن الخسائر الاقتصادية والدمار يقدر بمليارات الدولارات، مشيراً إلى أن انخفاض الناتج المحلي بلغ 7% بسبب البطالة وإقفال المؤسسات وتراجع السياحة، فضلاً عن الأزمة الاجتماعية المتمثلة بنزوح 1.2 مليون شخص.
 
من جهته، أشار وزير المالية إلى العمل مع البنك الدولي لتقدير الخسائر عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً البحث في مشروع لخط النفط العراقي وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية في البقاع.

وعلى صعيد آخر، بحث الوزير جابر مع نقابة عمال "أوجيرو" فروقات رواتب قديمة، كما عقد اجتماعاً تنسيقياً مع مصرف لبنان لاستكمال إجراءات الاستقرار النقدي.
مواضيع ذات صلة
وزير المالية القطري: تداعيات اقتصادية أكبر للحرب مع إيران إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 19:02:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الروسي تداعيات الحرب على أمن الملاحة والاقتصاد العالمي
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 19:02:59 Lebanon 24 Lebanon 24
السنغال توقف رحلات الوزراء غير الضرورية بسبب ارتفاع أسعار النفط
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 19:02:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الحالي وقد ترتفع أكثر
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 19:02:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الذكاء الاصطناعي

وزارة المالية

وزير الاقتصاد

البنك الدولي

وزير المالية

مصرف لبنان

من جهته

العراقي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:38 | 2026-05-12
Lebanon24
11:34 | 2026-05-12
Lebanon24
11:30 | 2026-05-12
Lebanon24
11:20 | 2026-05-12
Lebanon24
11:11 | 2026-05-12
Lebanon24
10:47 | 2026-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24