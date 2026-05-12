تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
26
o
بيروت
23
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
وزراء المالية والطاقة والاقتصاد يبحثون تداعيات الحرب وارتفاع أسعار النفط
Lebanon 24
12-05-2026
|
10:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد وزراء المالية ياسين جابر، والطاقة والمياه جو صدي، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، اجتماعاً موسعاً في
وزارة المالية
لبحث سبل مواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن الحرب وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً على قطاع الكهرباء والاقتصاد اللبناني.
Advertisement
وأوضح الوزراء في مؤتمر صحافي مشترك أن التنسيق جارٍ للحد من التأثيرات السلبية للأزمة العالمية على الاستقرار المالي والنقدي وتأمين استدامة الطاقة. وكشف
وزير الاقتصاد
أن الخسائر الاقتصادية والدمار يقدر بمليارات الدولارات، مشيراً إلى أن انخفاض الناتج المحلي بلغ 7% بسبب البطالة وإقفال المؤسسات وتراجع السياحة، فضلاً عن الأزمة الاجتماعية المتمثلة بنزوح 1.2 مليون شخص.
من جهته
، أشار
وزير المالية
إلى العمل مع
البنك الدولي
لتقدير الخسائر عبر تقنيات
الذكاء الاصطناعي
، مؤكداً البحث في مشروع لخط
النفط
العراقي
وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية في
البقاع
.
وعلى صعيد آخر، بحث الوزير جابر مع نقابة عمال "أوجيرو" فروقات رواتب قديمة، كما عقد اجتماعاً تنسيقياً مع
مصرف لبنان
لاستكمال إجراءات الاستقرار النقدي.
مواضيع ذات صلة
وزير المالية القطري: تداعيات اقتصادية أكبر للحرب مع إيران إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز
Lebanon 24
وزير المالية القطري: تداعيات اقتصادية أكبر للحرب مع إيران إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز
12/05/2026 19:02:59
12/05/2026 19:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الروسي تداعيات الحرب على أمن الملاحة والاقتصاد العالمي
Lebanon 24
ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الروسي تداعيات الحرب على أمن الملاحة والاقتصاد العالمي
12/05/2026 19:02:59
12/05/2026 19:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
السنغال توقف رحلات الوزراء غير الضرورية بسبب ارتفاع أسعار النفط
Lebanon 24
السنغال توقف رحلات الوزراء غير الضرورية بسبب ارتفاع أسعار النفط
12/05/2026 19:02:59
12/05/2026 19:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الحالي وقد ترتفع أكثر
Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الحالي وقد ترتفع أكثر
12/05/2026 19:02:59
12/05/2026 19:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
الذكاء الاصطناعي
وزارة المالية
وزير الاقتصاد
البنك الدولي
وزير المالية
مصرف لبنان
من جهته
العراقي
تابع
قد يعجبك أيضاً
استقبالات قائد الجيش في اليرزة
Lebanon 24
استقبالات قائد الجيش في اليرزة
11:38 | 2026-05-12
12/05/2026 11:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تفكيك قنبلة إسرائيلية في الضاحية
Lebanon 24
بالفيديو.. تفكيك قنبلة إسرائيلية في الضاحية
11:34 | 2026-05-12
12/05/2026 11:34:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد النقابات السياحية: تدمير دارة الزين جريمة ضد الذاكرة الجنوبية
Lebanon 24
اتحاد النقابات السياحية: تدمير دارة الزين جريمة ضد الذاكرة الجنوبية
11:30 | 2026-05-12
12/05/2026 11:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في المدارس الرسمية.. العودة إلى الإضراب
Lebanon 24
في المدارس الرسمية.. العودة إلى الإضراب
11:20 | 2026-05-12
12/05/2026 11:20:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: استهداف الدفاع المدني انتهاك صارخ للاتفاقات الدولية
Lebanon 24
عون: استهداف الدفاع المدني انتهاك صارخ للاتفاقات الدولية
11:11 | 2026-05-12
12/05/2026 11:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
16:00 | 2026-05-11
11/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:47 | 2026-05-12
12/05/2026 02:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
16:45 | 2026-05-11
11/05/2026 04:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير عن عدد مشغلي مسيرات "حزب الله".. كلام جديد من تل أبيب
Lebanon 24
تقارير عن عدد مشغلي مسيرات "حزب الله".. كلام جديد من تل أبيب
16:33 | 2026-05-11
11/05/2026 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير.. "حزب الله" حاول إسقاط طائرة إسرائيلية
Lebanon 24
آخر تقرير.. "حزب الله" حاول إسقاط طائرة إسرائيلية
13:57 | 2026-05-11
11/05/2026 01:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:38 | 2026-05-12
استقبالات قائد الجيش في اليرزة
11:34 | 2026-05-12
بالفيديو.. تفكيك قنبلة إسرائيلية في الضاحية
11:30 | 2026-05-12
اتحاد النقابات السياحية: تدمير دارة الزين جريمة ضد الذاكرة الجنوبية
11:20 | 2026-05-12
في المدارس الرسمية.. العودة إلى الإضراب
11:11 | 2026-05-12
عون: استهداف الدفاع المدني انتهاك صارخ للاتفاقات الدولية
10:47 | 2026-05-12
عند حاجز دير عمار... توقيف 4 أشخاص وضبط مسدسين
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
12/05/2026 19:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
12/05/2026 19:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
12/05/2026 19:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24