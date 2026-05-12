المديرية العامة للدفاع المدني نعت الشهيدين أحمد محمد نورا وحسين محمد صالح جابر

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في البيان الآتي:

تنعى للدفاع المدني اثنين من عناصرها اللذين استشهدا، جراء العدوان على مدينة ، أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في تنفيذ مهمة إسعاف مصاب جراء غارة معادية استهدفته في النبطية، وهما:الشهيد أحمد محمد نورا- من عديد مركز النبطية الإقليمي، من مواليد ١٩٨١ - بلاط (قضاء مرجعيون) .- تطوّع اختيارياً في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢-١-٢٠٠٤.- ثُبِّت في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٣-٩-٢٠٢٣.- حائز على العديد من التنويهات والتهاني من للدفاع المدني.- تابع العديد من الدورات التدريبية في مجالات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.- شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.الشهيد حسين محمد صالح جابر- من عديد مركز النبطية الاقليمي من مواليد ١٩٩٤ - كفرتبنيت (قضاء النبطية).- تطوّع اختيارياً في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢-١-٢٠١٠.- ثبت في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢٥-٨-٢٠٢٣.- حائز على العديد من التنويهات والتهاني من المدير العام للدفاع المدني.- تابع العديد من الدورات التدريبية في مجالات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.- شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.- الوضع العائلي: متأهل.إن المديرية العامة للدفاع المدني، إذ تنحني إجلالاً أمام تضحيات شهدائها الأبرار، تؤكد أن عناصرها سيبقون على في أداء رسالتهم الإنسانية مهما بلغت التضحيات، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم عائلاتهم ورفاقهم الصبر والسلوان.