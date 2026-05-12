Najib Mikati
لبنان

المديرية العامة للدفاع المدني نعت الشهيدين أحمد محمد نورا وحسين محمد صالح جابر

Lebanon 24
12-05-2026 | 10:17
المديرية العامة للدفاع المدني نعت الشهيدين أحمد محمد نورا وحسين محمد صالح جابر
المديرية العامة للدفاع المدني نعت الشهيدين أحمد محمد نورا وحسين محمد صالح جابر photos 0
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:
تنعى المديرية العامة للدفاع المدني اثنين من عناصرها اللذين استشهدا، جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة النبطية، أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في تنفيذ مهمة إسعاف مصاب جراء غارة معادية استهدفته في النبطية، وهما:
 الشهيد أحمد محمد نورا
- من عديد مركز النبطية الإقليمي، من مواليد ١٩٨١ - بلاط (قضاء مرجعيون) .
- تطوّع اختيارياً في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢-١-٢٠٠٤.
- ثُبِّت في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٣-٩-٢٠٢٣.
- حائز على العديد من التنويهات والتهاني من المدير العام للدفاع المدني.
- تابع العديد من الدورات التدريبية في مجالات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.
- شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.
- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.
  الشهيد حسين محمد صالح جابر
- من عديد مركز النبطية الاقليمي من مواليد ١٩٩٤ - كفرتبنيت (قضاء النبطية).
- تطوّع اختيارياً في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢-١-٢٠١٠. 
- ثبت في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢٥-٨-٢٠٢٣. 
- حائز على العديد من التنويهات والتهاني من المدير العام للدفاع المدني.
- تابع العديد من الدورات التدريبية في مجالات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.
- شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.
- الوضع العائلي: متأهل.
إن المديرية العامة للدفاع المدني، إذ تنحني إجلالاً أمام تضحيات شهدائها الأبرار، تؤكد أن عناصرها سيبقون على العهد في أداء رسالتهم الإنسانية مهما بلغت التضحيات، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم عائلاتهم ورفاقهم الصبر والسلوان.
 
May be an image of ‎text that says '‎" الناء الدقاع المدني الشهيد حسين محمد صالح جابر‎'‎
 
 
Image
 
المديرية العامة للدفاع المدني

المديرية العامة

المدير العام

الإسرائيلي

إسرائيل

مرجعيون

النبطية

العهد

