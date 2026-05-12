عون: استهداف الدفاع المدني انتهاك صارخ للاتفاقات الدولية

نعت رئاسة الجمهورية عنصرين من الدفاع المدني ارتقيا جراء الاعتداءات المستمرة على الأراضي ، رغم سريان إعلان وقف إطلاق النار.

وأكد الرئيس العماد جوزاف عون أن استهداف الفرق الإغاثية والإنسانية يمثل خرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية والقيم الإنسانية.



وتوجه بالتعزية لذوي الشهيدين ولقيادة الدفاع المدني، مشيداً بالدور البطولي الذي يؤديه الجهاز لحماية الأرواح في ظل الظروف القاسية.

وحذر من أن هذه الانتهاكات الممنهجة تهدف إلى تقويض مساعي التهدئة، مؤكداً استمرار الضغوط الدبلوماسية والاتصالات الدولية لفرض الالتزام بوقف النار، وتأمين الانسحاب الكامل، وصون السيادة اللبنانية.