تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تقرير: كيف يمكن للبنان أن يخرج نهائياً من فلك إيران؟

Lebanon 24
12-05-2026 | 14:00
A-
A+
تقرير: كيف يمكن للبنان أن يخرج نهائياً من فلك إيران؟
تقرير: كيف يمكن للبنان أن يخرج نهائياً من فلك إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى تحليل نشره موقع The National Interest أن لبنان يقف أمام لحظة مفصلية نادرة، بعد انتقاله إلى مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل، في تحول اعتبره الكاتب أعمق من مجرد تسوية حدودية، لأنه يطرح للمرة الأولى منذ عقود سؤالاً جوهرياً: هل يحكم لبنان نفسه كدولة ذات سيادة، أم يبقى ساحة نفوذ لإيران عبر حزب الله؟
Advertisement

وبحسب المقال، فإن إعلان الرئيس جوزاف عون هذا المسار في نيسان كسر واقعاً سياسياً حكم لبنان طوال 4 عقود، وجعل بيروت حاضرة على طاولة التفاوض كدولة، لا كساحة صراع جيوسياسي. ويرى التحليل أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عززت هذا التحول عندما فصلت المسار اللبناني عن التفاوض الأوسع مع إيران، في إشارة واضحة إلى أن واشنطن لم تعد تنظر إلى لبنان كورقة بيد طهران، بل كدولة ينبغي أن تقرر مصيرها بنفسها.

لكن المقال يشدد في المقابل على أن الطريق ما زال شديد التعقيد، لأن حزب الله لم ينتهِ بعد، فهو لا يزال يحتفظ بسلاح ونفوذ سياسي وقدرات ميدانية، بينما تدخل بيروت التفاوض من أضعف لحظة عسكرية. ومع ذلك، يعتبر المقال أن هذا الضعف قد يتحول إلى ورقة ضغط استراتيجية، لأن لا الولايات المتحدة ولا العالم العربي يريدان رؤية لبنان المعتدل ينهار بين المطرقة الإسرائيلية والنفوذ الإيراني. كما يذهب إلى أن إسرائيل نفسها تحتاج إلى نجاح الرئيس عون أكثر مما تعترف، لأن البديل عن دولة لبنانية تفاوضية ليس دولة أكثر مرونة، بل فراغاً يملؤه حزب الله بجولة جديدة من المواجهة.

ويعتبر المقال أن ملف الحدود، من مزارع شبعا إلى النقاط المتنازع عليها، يظل الجزء الأسهل نسبياً، فيما تبقى العقدة الحقيقية في سلاح حزب الله. ويصف الكاتب ترسانة الحزب بأنها "الخط الأحمر" الذي لا بد من تجاوزه إذا كان للبنان أن يستعيد قراره، لأن الحزب، إذا جُرّد من عنصر القوة المسلحة، سيفقد تدريجياً هيمنته على الشأن اللبناني. ومع ذلك، يرى التحليل أن هذا الخط الأحمر قد يتآكل تحت ضغط 3 عوامل متداخلة: تراجع الراعي الإقليمي الإيراني، ووجود إجماع عربي معادٍ لسلاح الحزب، وتحول مزاج داخل البيئة الشيعية من التعبئة إلى الإرهاق بعد الحرب والدمار.

ويضيف المقال أن الرئيس عون، بإعلانه الصريح عدم شرعية سلاح الحزب، حظي بدعم عربي ودولي واضح، وأن الرسالة التي حملها الموفدون العرب إلى بيروت كانت مباشرة: نزع سلاح حزب الله مقابل إعادة دمج لبنان في النظام العربي، ودعم اقتصادي كبير مشروط بحصرية السلاح بيد الدولة.

غير أن المقال يحذر من 3 سيناريوات قد تنسف المسار كله: أولها تفجير داخلي يشعله حزب الله تحت عنوان "الدفاع عن السيادة"، بما يحول التفاوض إلى فتنة أهلية. وثانيها تعنت إسرائيلي يفرض شروطاً مهينة تدفع عون إلى الانسحاب حفاظاً على شرعيته. أما ثالثها، وهو الأخطر بنظره، فيكمن في احتمال توصل واشنطن وطهران إلى صفقة كبرى تعيد لبنان إلى السلة الإيرانية مقابل تنازلات نووية، على غرار نموذج 2015.

ويخلص المقال إلى أن لبنان ليس أمام لحظة نصر بالمعنى التقليدي، بل أمام فرصة لإعلان نهاية زمن "الدولة الرهينة". وقد تفشل المفاوضات أو تنتج تسوية هشة، لكن مجرد أن تتحدث بيروت هذه المرة باسم نفسها، لا باسم الآخرين، يكفي في رأي الكاتب لإعادة رسم مسار البلاد لسنوات طويلة.
مواضيع ذات صلة
قطر تحذر من الاقتراب من نقطة يمكن أن يخرج فيها الوضع في المنطقة عن السيطرة
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 00:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قاليباف يردّ على ترامب: لا يُمكن لأحد أن يوجه إنذارا نهائيا للإيرانيين
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 00:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"صفقة من ترامب للبنان"؟ إقرأوا ما قاله تقرير أميركيّ
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 00:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يمكن منع الخطوط الدقيقة من التحول إلى تجاعيد؟
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 00:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-05-12
Lebanon24
16:50 | 2026-05-12
Lebanon24
15:49 | 2026-05-12
Lebanon24
15:45 | 2026-05-12
Lebanon24
15:30 | 2026-05-12
Lebanon24
15:20 | 2026-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24