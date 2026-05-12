بالفيديو.. تفكيك قنبلة إسرائيلية في الضاحية

عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك قنبلة طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة الصفير - الضاحية الجنوبية، ونقلها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها.
تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى توخّي الحذر لدى وجودهم في محيط الأماكن المتضرّرة، وإبلاغ أقرب مركز عسكري فور مصادفة… pic.twitter.com/5RdFwZ8uOa
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 12, 2026
