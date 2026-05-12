بالفيديو.. تفكيك قنبلة إسرائيلية في الضاحية

أعلن الجيش عن أن وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيك قنبلة طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان في منطقة الصفير - الضاحية الجنوبية، ونقلها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها.

ودعت المواطنين إلى توخّي الحذر لدى وجودهم في محيط الأماكن المتضرّرة، وإبلاغ أقرب مركز عسكري فور مصادفة أي جسم مشبوه.