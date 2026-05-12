تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قيمتها 300 دولار... هكذا تُهدّد طائرات "حزب الله" الجيش الإسرائيليّ

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
12-05-2026 | 13:00
A-
A+
قيمتها 300 دولار... هكذا تُهدّد طائرات حزب الله الجيش الإسرائيليّ
قيمتها 300 دولار... هكذا تُهدّد طائرات حزب الله الجيش الإسرائيليّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت صحيفة "The Guardian" البريطانية أنه "بالنسبة إلى "حزب الله"، أثبتت الطائرات المسيّرة أنها وسيلة فعالة لإلحاق الضرر بجيش أفضل تجهيزاً وتمويلاً، ولرفع تكلفة استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. إن الاعتماد المتزايد على الطائرات المسيّرة منذ وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 17 نيسان لا يعكس فقط تكتيكات جديدة في ساحة المعركة، بل يعكس أيضاً الشكل الجديد ل "حزب الله". فقد أوضح مصدر مقرب من  الحزب أنه لم يعد في إمكان الأخير الاعتماد على نقل الأسلحة من إيران عبر ممر بري في سوريا، وبات عليه بدلاً من ذلك تصنيع أسلحته وذخائره بنفسه بميزانية أقل بكثير. وأضاف: "يُنظر إلى هذا التطور على أنه جزء من الجهود المبذولة للتغلب على تحديات الإمداد في أعقاب انقطاع خط الإمداد السوري بعد سقوط بشار الأسد في أواخر عام 2024"."
Advertisement

وبحسب الصحيفة: "اتجه الحزب في شكل متزايد نحو الطائرات المسيّرة المنخفضة التكلفة والمصنعة محلياً. وذكر المصدر أن تكلفة تصنيع كل طائرة مسيّرة تتراوح بين 300 و400 دولار، ويتم إنتاجها باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد و"مكونات إلكترونية متوافرة تجارياً يمكن تكييفها للاستخدام المدني والعسكري على حد سواء".  كما أن استخدام الطائرة المسيّرة بتقنية الرؤية من منظور الشخص الأول (FPV) يتناسب مع عودة "حزب الله" إلى جذوره القتالية، مما يزيد من تكلفة عملية الاحتلال بعد فشل الحزب في منع الجيش الإسرائيلي من دخول معقله الجنوبي في الحرب الأخيرة".

وتابعت الصحيفة: "يُجبر المدى الطويل للطائرات المسيّرة، الذي يُقدّر بعشرات الكيلومترات، إسرائيل على إعادة تقييم عمق منطقتها العازلة في جنوب لبنان؛ وكانت التقييمات الإسرائيلية السابقة قد أشارت إلى أن عمقها لا يقل عن 11 كيلومترًا، استنادًا إلى مدى الذخائر الموجهة المضادة للدبابات التي يستخدمها "حزب الله"، وهي أسلحة يصعب اعتراضها اعتمد عليها الحزب في الحرب الأخيرة لمضايقة الجنود وتهديد المدن في شمال إسرائيل. وأثبت نظام الدفاع الإسرائيلي "القبة الحديدية" الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات حتى الآن عدم فعاليته في إيقاف الطائرات المسيّرة الصغيرة، وفي مقاطع فيديو حديثة، لجأ الجنود الإسرائيليون إلى محاولة إسقاط الطائرات بأسلحتهم".

وأضافت الصحيفة: "قال مصدر عسكري إسرائيلي إن أجهزة الاستخبارات في مختلف الفروع العسكرية تجري أبحاثاً لتطوير "نماذج إنذار أكثر فعالية"، وأن أبحاثاً وتطويراً متقدمة للأسلحة يتمّ إجراؤها لإيجاد طريقة لمواجهة التهديد الجديد. وأوضح روب لي، وهو زميل بارز في برنامج أوراسيا التابع لمعهد أبحاث السياسة الخارجية: "لا يمكن التشويش على أنظمة الرؤية عبر كابلات الألياف الضوئية باستخدام الحرب الإلكترونية، كما يصعب اكتشافها"، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لم يكن وحده في صراعه لوقف الطائرات المسيّرة، فقد جعلت دول العالم من تطوير أنظمة لمواجهة استخدام الطائرات المسيّرة على غرار ما يحدث في أوكرانيا أولوية قصوى، وهو استخدام انتشر في مختلف الصراعات العالمية. وتُظهر مقاطع فيديو نشرها "حزب الله" تطور مهاراته في استخدام الطائرات المسيّرة. وقد أظهرت لقطات نُشرت في وقت سابق من الحرب طائرات مسيّرة يتم رصدها بواسطة أنظمة الدفاع الصاروخي للدبابات الإسرائيلية، أو تصيب أهدافًا من دون وقوع إصابات، لكن تغطية "حزب الله" الأسبوع الماضي أظهرت طائرة مسيّرة من نوع FPV تتجه ببطء نحو دبابة في القنطرة، جنوب لبنان، بينما تقوم طائرة أخرى بالتصوير من مسافة بعيدة للتأكد من إصابة هدفها، وهو تكتيك مُستعار من أوكرانيا".

وبحسب الصحيفة: "بدأت طائرات الدرون المزودة بألياف بصرية بالظهور في الحرب الأوكرانية أواخر عام 2024، حيث استخدمها كلا الجانبين كردّ تجريبي على التشويش اللاسلكي، وسرعان ما اتضحت فعاليتها المدمرة، واستغلت روسيا، بفضل سهولة وصولها إلى الكابلات، هذه الأسلحة بفعالية بالغة. وأقر المصدر  أن الحزب شاهد كيف استُخدمت طائرات الدرون المزودة بألياف بصرية بفعالية مدمرة في الحرب الأوكرانية. وتستخدم الجماعات المسلحة والدول في كل أنحاء العالم الآن طائرات هجومية رخيصة الثمن في كل أنواع الصراعات، بما في ذلك الحرب الأميركية الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران. وتُعدّ لقطات الطائرات المسيّرة بتقنية الرؤية من منظور الشخص الأول وسيلة دعائية فعّالة؛ فقد بدأت مقاطع فيديو لجنود يفرّون مذعورين في لحظاتهم الأخيرة في لبنان بالانتشار، كما حدث في أوكرانيا قبل سنوات".

وتابعت الصحيفة: "قال العميد المتقاعد منير شحادة، المنسق الحكومي اللبناني السابق لقوات اليونيفيل: "إن الهدف في حرب العصابات ليس تحقيق نصر سريع، بل استنزاف العدو تدريجياً". وأضاف: "إذا تم استخدامها بذكاء، فإن طائرات FPV من دون طيار قادرة على تغيير ميزان القوى في ساحة المعركة، وخاصة في بيئات الصراع غير المتكافئة"."
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
تقييم استخبارات اميركي: تراجع"حزب الله" يهدد التوترات الطائفية ويثير القلاقل
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 00:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا تجمعاً للجيش الإسرائيليّ في البياضة بطائرة "درون" إنقضاضيّة
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 00:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... هكذا يتعامل الجيش الإسرائيليّ مع خطر طائرات "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 00:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" أعلن إسقاط طائرة مسيَّرة للجيش الإسرائيليّ في أجواء القنطرة بصاروخ أرض جو
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 00:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الإسرائيلية

البريطانية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

البريطاني

حزب الله

أوكرانيا

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:05 | 2026-05-12
Lebanon24
16:50 | 2026-05-12
Lebanon24
15:49 | 2026-05-12
Lebanon24
15:45 | 2026-05-12
Lebanon24
15:30 | 2026-05-12
Lebanon24
15:20 | 2026-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24