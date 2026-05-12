"لبنان القوي": نؤيد مبدأ التفاوض لكن نشكك في نية إسرائيل التزام وقف إطلاق النار

أشار تكتل " القوي" في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة ، إلى أن "البلبلة التي تسود في شأن قانون العفو العام تعكس خطورة هذا الملف".

وقال التكتل في بيان: "نطلق في بعد يومين جولة مفاوضات رسمية بين لبنان وإسرائيل، ورغم الانقسام الداخلي في شأنها، فإن التكتل الذي يؤيد مبدأ التفاوض لتحرير الأرض واسترداد الحقوق يترك شكله للظروف المناسبة والأصول التفاوضية، لكنه يشكك في نية وقف إطلاق النار، وهو المنطلق لتحصيل مطالب لبنان بالانسحاب الشامل من الأراضي ، ووقف كل أشكال الاعتداء على السيادة اللبنانية وحق الأهالي بالعودة الى أرضهم في الجنوب حتى ولو فوق ركام منازلهم".

أضاف: "يسود بين اللبنانيين على اختلاف إتجاهاتهم شعور بأنهم شعب متروك، فلا حكومة ولا إدارات ترعى شؤونهم، ليس فقط إزاء إستمرار الحرب ، بل أيضا على مستوى معالجة مشاكلهم الحياتية في وقت يشتد فيه خناق الأزمة المعيشية وتلوح في الأفق مخاطر مالية جديدة. إن هذه المخاطر تدفع بالتكتل الى رفع الصوت والتحذير من باب الشعور بالمسؤولية الوطنية".

واعتبر أن "البلبلة التي تسود في شأن قانون العفو العام تعكس خطورة هذا الملف والأزمة السياسية والقضائية التي تقف وراءه"، محددا موقفه بدقة، وقال: "نعم، للإفراج عن المظلومين غير المرتكبين من اسلاميين وغيرهم، بعدما طال اعتقالهم من دون محاكمة، لا للإفراج عن قتلة ، لا للإفراج عن تجار المخدرات ومرتكبي القتل المتعمد".

واعتبر أن "أي عفو عام عن الجرائم هو في حد ذاته ضرب لسيادة القانون وفكرة الدولة تماما. كما أن بقاء الموقوفين في السجون من دون محاكمة هو ضرب لحقوق الإنسان والمواطن والقانون اللبناني".