خوفاً من "سيناريو غزة".. ماذا يجري في مستشفيات النبطية؟

مع محاولة الجيش التقدّم نحو بلدتَي الشرقية والغربية في ، كشف مصدر طبي لـ" " أنّ المستشفيات في المنطقة تعمل منذ بداية الحرب وفق نمطٍ ميداني لا روتيني، في ظل استمرار التهديدات الأمنية واتساع دائرة الخطر.

وأوضح المصدر أنّ الحالات المرضية غير الطارئة تُحوَّل إلى مستشفيات أخرى، فيما تُخصَّص الإمكانات الحالية للحالات المرتبطة بالوضع الميداني، بهدف عدم استنزاف المخزون الطبي والفيول.

وأشار إلى أنّ الجهوزية الصحية لا تزال قائمة، لكن "لا خطط طويلة الأمد حاليًا، فنحن نعيش كل يوم بيومه"، مضيفًا: "لا نريد أن يتكرر معنا ما حصل في غزة".

وأكد المصدر أنّ الأولوية في هذه المرحلة هي الصمود، مع اتخاذ القرارات الميدانية "ساعة بساعتها"، والتركيز على حماية الطواقم الطبية والمسعفين والأهالي الصامدين داخل حرم المستشفيات.