مطر عن بخاري: نودّع وجها مثقفاً وديبلوماسياً ساهم في تعزيز العلاقات بين السعودية ولبنان

كتب النائب إيهاب مطر على منصة "أكس": "نودع وجهاً عربياً مثقفاً وديبلوماسياً لبقاً، كان سفيراً لبلده في بقدر ما كان سفيراً للبنان لدى بلاده. وقد رافق لبنان على مدى عشر سنوات تخللتها حقبات حالكة السواد، فشكّل حضوره "خيمة" حاضنة لكل الذين التزموا بخيار لبنان العربي، وكان "مرشداً" فعلياً في الحفاظ على مسار " "، حين ظنّ كثيرون أن الفرصة مؤاتية للانقلاب عليه. سيذكر اللبنانيون بالخير والامتنان السفير الدكتور وليد بخاري، لما قدمه أيضاً في تعزيز العلاقات بين ولبنان، الأرز، التي طالما امتدت إليها يد مملكة لتخفف عنها أوجاعها".