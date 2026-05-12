لبنان إلى التفاوض 3… فهل يحمل معه "مضبطة اتهام" لردع إسرائيل؟

يدخل الوفد اللبناني غداً الجولة الثالثة من المفاوضات مع برعاية أميركية، واضعاً على الطاولة ملفاته الأساسية: وقف إطلاق النار، والانسحاب ، وإعادة الإعمار. لكن السؤال الأبرز يبقى: هل سيحمل معه أيضاً "داتا الإنسانية" الموثقة، كورقة ضغط لردع إسرائيل ووقف اعتداءاتها؟

هذه الجولة تأتي فيما لا تزال الجنوبية تشهد تصعيداً متبادلاً، بين واسرائيل، ما يعكس هشاشة وقف إطلاق النار القائم، ويطرح تساؤلات حول قدرة المفاوضات على تثبيت تهدئة فعلية.

وتقول مصادر متابعة لمسار المفاوضات عبر " "، إن ما أعلنه ركان ناصر الدين اليوم، عن سقوط 380 شهيداً منذ إعلان وقف إطلاق النار، يجب أن يشكّل الرد اللبناني المباشر على أي محاولة لفرض شروط أمنية جديدة.

وتضيف المصادر: "هل سيقول لبنان للمفاوضين: هذه هي حصيلة وقف إطلاق النار؟ الأرقام لا تكذب".

وتلفت المصادر في هذا السياق، إلى ضرورة تكامل الأدوار بين السلطات والوزارات المعنية، والعمل على إعداد ملفات موثقة بالأدلة والصور والإحصاءات، لإثبات ما يحصل على الأرض من قتل ودمار وتجريف منازل واستمرار ، بما يقدّم أمام صورة أشمل ومدعومة بالوقائع، بعيداً من أي سرديات سياسية متضاربة.

وتختم المصادر بأن التوثيق يبقى الوسيلة الأساسية لتحصيل الحقوق في أي مفاوضات مقبلة، خصوصاً في ظل استمرار المواجهات الميدانية ومحاولات كل طرف تثبيت روايته أمام المجتمع الدولي.