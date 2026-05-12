تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
13
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
لبنان إلى التفاوض 3… فهل يحمل معه "مضبطة اتهام" لردع إسرائيل؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
12-05-2026
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يدخل الوفد اللبناني غداً الجولة الثالثة من المفاوضات مع
إسرائيل
برعاية أميركية، واضعاً على الطاولة ملفاته الأساسية: وقف إطلاق النار، والانسحاب
الإسرائيلي
، وإعادة الإعمار. لكن السؤال الأبرز يبقى: هل سيحمل
لبنان
معه أيضاً "داتا
الكوارث
الإنسانية" الموثقة، كورقة ضغط لردع إسرائيل ووقف اعتداءاتها؟
Advertisement
هذه الجولة تأتي فيما لا تزال
الجبهة
الجنوبية تشهد تصعيداً متبادلاً، بين
حزب الله
واسرائيل، ما يعكس هشاشة وقف إطلاق النار القائم، ويطرح تساؤلات حول قدرة المفاوضات على تثبيت تهدئة فعلية.
وتقول مصادر متابعة لمسار المفاوضات عبر "
لبنان24
"، إن ما أعلنه
وزير الصحة
ركان ناصر الدين اليوم، عن سقوط 380 شهيداً منذ إعلان وقف إطلاق النار، يجب أن يشكّل الرد اللبناني المباشر على أي محاولة لفرض شروط أمنية جديدة.
وتضيف المصادر: "هل سيقول لبنان للمفاوضين: هذه هي حصيلة وقف إطلاق النار؟ الأرقام لا تكذب".
وتلفت المصادر في هذا السياق، إلى ضرورة تكامل الأدوار بين السلطات
اللبنانية
والوزارات المعنية، والعمل على إعداد ملفات موثقة بالأدلة والصور والإحصاءات، لإثبات ما يحصل على الأرض من قتل ودمار وتجريف منازل واستمرار
الاحتلال
، بما يقدّم أمام
المجتمع الدولي
صورة أشمل ومدعومة بالوقائع، بعيداً من أي سرديات سياسية متضاربة.
وتختم المصادر بأن التوثيق يبقى الوسيلة الأساسية لتحصيل الحقوق في أي مفاوضات مقبلة، خصوصاً في ظل استمرار المواجهات الميدانية ومحاولات كل طرف تثبيت روايته أمام المجتمع الدولي.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: مشكلتنا مع حزب الله وليس مع حكومة لبنان ونؤمن بالتفاوض المباشر معه
Lebanon 24
سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: مشكلتنا مع حزب الله وليس مع حكومة لبنان ونؤمن بالتفاوض المباشر معه
13/05/2026 00:23:01
13/05/2026 00:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان القوي": نؤيد مبدأ التفاوض لكن نشكك في نية إسرائيل التزام وقف إطلاق النار
Lebanon 24
"لبنان القوي": نؤيد مبدأ التفاوض لكن نشكك في نية إسرائيل التزام وقف إطلاق النار
13/05/2026 00:23:01
13/05/2026 00:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يحمّل إسرائيل مسؤولية ضربة "جنوب بارس" ويحذّر إيران
Lebanon 24
ترامب يحمّل إسرائيل مسؤولية ضربة "جنوب بارس" ويحذّر إيران
13/05/2026 00:23:01
13/05/2026 00:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في لبنان
Lebanon 24
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في لبنان
13/05/2026 00:23:01
13/05/2026 00:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
عربي-دولي
رادار لبنان24
المجتمع الدولي
إعادة الإعمار
الإسرائيلي
وزير الصحة
اللبنانية
حزب الله
الاحتلال
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الصحة عرض وريزا للتطورات العامة وانعكاساتها على القطاع الصحي
Lebanon 24
وزير الصحة عرض وريزا للتطورات العامة وانعكاساتها على القطاع الصحي
17:05 | 2026-05-12
12/05/2026 05:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:50 | 2026-05-12
12/05/2026 04:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رسامني بحث ووفد المنطقة الاقتصادية في طرابلس خطط جذب الاستثمارات
Lebanon 24
رسامني بحث ووفد المنطقة الاقتصادية في طرابلس خطط جذب الاستثمارات
15:49 | 2026-05-12
12/05/2026 03:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال داخل ثانوية في صيدا
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال داخل ثانوية في صيدا
15:45 | 2026-05-12
12/05/2026 03:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اجحاف بحق طلاب "الجامعة اللبنانية".. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
اجحاف بحق طلاب "الجامعة اللبنانية".. إليكم التفاصيل
15:30 | 2026-05-12
12/05/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:47 | 2026-05-12
12/05/2026 02:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق لكميل أسمر بعد "حريق أدونيس": لم يكن أمامي سوى خيارين
Lebanon 24
أوّل تعليق لكميل أسمر بعد "حريق أدونيس": لم يكن أمامي سوى خيارين
08:05 | 2026-05-12
12/05/2026 08:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ضباط نظام الأسد... أين ينتشرون في لبنان؟
Lebanon 24
ضباط نظام الأسد... أين ينتشرون في لبنان؟
08:00 | 2026-05-12
12/05/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل ضربة ترامب المحتملة لإيران... ستستمرّ لـ3 أيّام
Lebanon 24
تفاصيل ضربة ترامب المحتملة لإيران... ستستمرّ لـ3 أيّام
07:00 | 2026-05-12
12/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمعدات ثقيلة.. هذه تفاصيل العمليّة التي نفّذتها إسرائيل في جنوب لبنان
Lebanon 24
بمعدات ثقيلة.. هذه تفاصيل العمليّة التي نفّذتها إسرائيل في جنوب لبنان
06:00 | 2026-05-12
12/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
17:05 | 2026-05-12
وزير الصحة عرض وريزا للتطورات العامة وانعكاساتها على القطاع الصحي
16:50 | 2026-05-12
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:49 | 2026-05-12
رسامني بحث ووفد المنطقة الاقتصادية في طرابلس خطط جذب الاستثمارات
15:45 | 2026-05-12
بالفيديو.. إشكال داخل ثانوية في صيدا
15:30 | 2026-05-12
اجحاف بحق طلاب "الجامعة اللبنانية".. إليكم التفاصيل
15:20 | 2026-05-12
إيران تضع شروطاً لإنهاء الحرب تشمل لبنان
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
13/05/2026 00:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
13/05/2026 00:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
13/05/2026 00:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24