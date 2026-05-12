المتعاقدون في التعليم الأساسي: غدا يوم تدريس عادي

12-05-2026 | 14:30
المتعاقدون في التعليم الأساسي: غدا يوم تدريس عادي
اعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان، أن "يوم غد هو يوم تدريس عادي في المدارس الرسمية، إذ إن الأساتذة المتعاقدين الذين يشكّلون 80% من الكادر التعليمي الأساسي يرفضون المشاركة في الإضراب".

واكدت أن "الدوام غدًا سيكون طبيعيًا (حضوريًا ومن بُعد)، حيث إن الأساتذة المتعاقدين لن يلتزموا بالإضراب، كما لم يلتزموا بالإضرابات التي جرت خلال الأسابيع الماضية".

ودعت "معلمي الملاك إلى التوقف عن اللعب بأعصاب الأساتذة والتلاميذ في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العام الدراسي والبلد معًا، وقد قلناها ونقولها: الإضراب ليس وسيلة ضغط فعّالة في آخر أسبوع من العام الدراسي. فليكن التوجّه نحو خطوات أكثر جدية، من بينها مقاطعة الامتحانات الرسمية، بدلاً من الاستمرار في الإضرابات غير المجدية، والتي لا تحقق إلا زيادة القهر للتلاميذ وزيادة الإفلاس للمتعاقدين".

كما شكرت "جميع المديرين الذين تعاونوا خلال الإضرابات السابقة، والذين تم التواصل معهم اليوم لاحترام حق المتعاقدين والتلاميذ بالتعليم والتعلّم غدًا".

واكدت رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين أن "غدًا سيكون يوم تدريس عادي في المدارس الرسمية"، ودعت "الإعلام إلى التأكد من مصداقية بيانات الإضراب التي تصدر عن رابطة معلمي الملاك، إذ أن هذه البيانات لا تعكس حقيقة ما يجري في المدارس، وذلك يحصل لغاية في نفس الروابط".

