مفتي حاصبيا ومرجعيون بعد لقائه كرامي: لحماية التعليم الرسمي في سبيل بناء المجتمع

عرض مفتي القاضي ، في خلال لقائه وزيرة التربية ريما كرامي، للأوضاع التربوية العامة، ولا سيما التعليم الرسمي في مدارس ، والتحديات التي تواجه الطلاب والهيئات التعليمية في ظل الظروف الراهنة".

وأبدت كرامي، "اهتماماً كبيراً بمستقبل الطلاب وضرورة الحفاظ على استمرارية التعليم الرسمي"، مؤكدة حرصها على "دعم المدارس الرسمية وتأمين المقومات اللازمة لإنجاح العام الدراسي".

كما أعطت توجيهاتها الى الهيئات التعليمية، ب"بذل أقصى الجهود لاستكمال العام الدراسي بما يحفظ مصلحة الطلاب ومستقبلهم العلمي والتربوي". كذلك وعدت ب "فتح باب التعاقد أمام الكفاءات من أبناء المنطقة، بما يسهم في دعم الواقع وتعزيز حضور أبناء العرقوب في الرسمية".

ورحبت كرامي ب"التعاون والتنسيق مع دار في ومرجعيون في كل ما يخص الشأن التربوي، لما فيه تعزيز دور المدرسة الرسمية ودعم صمود أهل المنطقة وتمسكهم بأرضهم ومؤسساتهم الوطنية".

مفتي حاصبيا ومرجعيون شكر ، كرامي لاهتمامها وتجاوبها، مؤكداً أن "حماية التعليم الرسمي هي مسؤولية وطنية جامعة، لما يمثله من ركيزة أساسية في بناء الإنسان والمجتمع".