مفتي حاصبيا ومرجعيون بعد لقائه كرامي: لحماية التعليم الرسمي في سبيل بناء المجتمع

مفتي حاصبيا ومرجعيون بعد لقائه كرامي: لحماية التعليم الرسمي في سبيل بناء المجتمع
عرض مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن، في خلال لقائه وزيرة التربية ريما كرامي، للأوضاع التربوية العامة، ولا سيما التعليم الرسمي في مدارس منطقة العرقوب، والتحديات التي تواجه الطلاب والهيئات التعليمية في ظل الظروف الراهنة".

وأبدت الوزيرة كرامي، "اهتماماً كبيراً بمستقبل الطلاب وضرورة الحفاظ على استمرارية التعليم الرسمي"، مؤكدة حرصها على "دعم المدارس الرسمية وتأمين المقومات اللازمة لإنجاح العام الدراسي".

كما أعطت توجيهاتها الى الهيئات التعليمية، ب"بذل أقصى الجهود لاستكمال العام الدراسي بما يحفظ مصلحة الطلاب ومستقبلهم العلمي والتربوي". كذلك وعدت ب "فتح باب التعاقد أمام الكفاءات من أبناء المنطقة، بما يسهم في دعم الواقع التربوي وتعزيز حضور أبناء العرقوب في المؤسسات التعليمية الرسمية".

ورحبت كرامي ب"التعاون والتنسيق مع دار الفتوى في حاصبيا ومرجعيون في كل ما يخص الشأن التربوي، لما فيه تعزيز دور المدرسة الرسمية ودعم صمود أهل المنطقة وتمسكهم بأرضهم ومؤسساتهم الوطنية".

مفتي حاصبيا ومرجعيون شكر من جهته، كرامي لاهتمامها وتجاوبها، مؤكداً أن "حماية التعليم الرسمي هي مسؤولية وطنية جامعة، لما يمثله من ركيزة أساسية في بناء الإنسان والمجتمع".

