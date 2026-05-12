اجحاف بحق طلاب "الجامعة اللبنانية".. إليكم التفاصيل

" " تواصل مع بعض الطلاب الذين اعتبروا أن هذا القرار يعتبر من القرارات المجحفة بحقهم، علما أن عددًا منهم كان قد اتّخذ القرار إداريا سابقا بمناقشة رسائلهم خلال شهر آذار، إلا أنّ الحرب منعت هذا، ومع صدور القرار الجديد، سيلزم الطلاب بسبب حرب لا ذنب لهم بها أن يدفعوا مجددا .وحسب المرسوم الذي صدر عن ، واطّلع عليه "لبنان24"، يمكن للطالب الذي ناقش رسالته قبل انتهاء العام المالي أي نهاية شهر كانون الاول عدم التسجيل إداريا للعام الجامعي المقبل.أما باقي الحالات، وحسب المرسوم، يتوجب على الطالب حكما التسجيل إداريا حتى في حال تسليمه رسالته أو في حال صدور قرار المناقش ولم يناقش خلال المهلة، وهذا ما اعترض عليه الطلاب، على اعتبار أنّهم كانوا يستعدون للمناقشة والحرب حرمتهم من ذلك خلال المهلة التي حصلوا عليها.