تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
13
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
اجحاف بحق طلاب "الجامعة اللبنانية".. إليكم التفاصيل
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
12-05-2026
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُلم أن أكثر من 30 طالبا في مرحلة الماستر 2 في كلية الحقوق، والذين كانوا قد أنهوا تسليم رسالتهم ولم يناقشوها، صدر قرار بشأنهم يجبرهم على ضرورة التسجيل ودفع رسوم سنة.
"
لبنان24
" تواصل مع بعض الطلاب الذين اعتبروا أن هذا القرار يعتبر من القرارات المجحفة بحقهم، علما أن عددًا منهم كان قد اتّخذ القرار إداريا سابقا بمناقشة رسائلهم خلال شهر آذار، إلا أنّ الحرب منعت هذا، ومع صدور القرار الجديد، سيلزم الطلاب بسبب حرب لا ذنب لهم بها أن يدفعوا مجددا
رسوم التسجيل
.
Advertisement
وحسب المرسوم الذي صدر عن
إدارة الجامعة
، واطّلع عليه "لبنان24"، يمكن للطالب الذي ناقش رسالته قبل انتهاء العام المالي أي نهاية شهر كانون الاول عدم التسجيل إداريا للعام الجامعي المقبل.
أما باقي الحالات، وحسب المرسوم، يتوجب على الطالب حكما التسجيل إداريا حتى في حال تسليمه رسالته أو في حال صدور قرار المناقش ولم يناقش خلال المهلة، وهذا ما اعترض عليه الطلاب، على اعتبار أنّهم كانوا يستعدون للمناقشة والحرب حرمتهم من ذلك خلال المهلة التي حصلوا عليها.
مواضيع ذات صلة
إلى طلاب الجامعة اللبنانيّة... إليكم هذا القرار بشأن العودة إلى التعليم
Lebanon 24
إلى طلاب الجامعة اللبنانيّة... إليكم هذا القرار بشأن العودة إلى التعليم
13/05/2026 00:23:58
13/05/2026 00:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى طلاب الجامعة اللبنانيّة... إليكم هذا الخبر بشأن تعليق الدروس
Lebanon 24
إلى طلاب الجامعة اللبنانيّة... إليكم هذا الخبر بشأن تعليق الدروس
13/05/2026 00:23:58
13/05/2026 00:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنتشار إعلانات... تحذير من الجامعة اللبنانيّة لطلابها
Lebanon 24
بعد إنتشار إعلانات... تحذير من الجامعة اللبنانيّة لطلابها
13/05/2026 00:23:58
13/05/2026 00:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"إطار الحوار التعددي": تعديل ولاية رئيس الجامعة اللبنانية "مُفصّل على القياس"
Lebanon 24
"إطار الحوار التعددي": تعديل ولاية رئيس الجامعة اللبنانية "مُفصّل على القياس"
13/05/2026 00:23:58
13/05/2026 00:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الجامعة اللبنانية
جامعة اللبنانية
إدارة الجامعة
رسوم التسجيل
جامعة اللبن
اللبنانية
كلية ال
لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الصحة عرض وريزا للتطورات العامة وانعكاساتها على القطاع الصحي
Lebanon 24
وزير الصحة عرض وريزا للتطورات العامة وانعكاساتها على القطاع الصحي
17:05 | 2026-05-12
12/05/2026 05:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:50 | 2026-05-12
12/05/2026 04:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رسامني بحث ووفد المنطقة الاقتصادية في طرابلس خطط جذب الاستثمارات
Lebanon 24
رسامني بحث ووفد المنطقة الاقتصادية في طرابلس خطط جذب الاستثمارات
15:49 | 2026-05-12
12/05/2026 03:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال داخل ثانوية في صيدا
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال داخل ثانوية في صيدا
15:45 | 2026-05-12
12/05/2026 03:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تضع شروطاً لإنهاء الحرب تشمل لبنان
Lebanon 24
إيران تضع شروطاً لإنهاء الحرب تشمل لبنان
15:20 | 2026-05-12
12/05/2026 03:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:47 | 2026-05-12
12/05/2026 02:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق لكميل أسمر بعد "حريق أدونيس": لم يكن أمامي سوى خيارين
Lebanon 24
أوّل تعليق لكميل أسمر بعد "حريق أدونيس": لم يكن أمامي سوى خيارين
08:05 | 2026-05-12
12/05/2026 08:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ضباط نظام الأسد... أين ينتشرون في لبنان؟
Lebanon 24
ضباط نظام الأسد... أين ينتشرون في لبنان؟
08:00 | 2026-05-12
12/05/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل ضربة ترامب المحتملة لإيران... ستستمرّ لـ3 أيّام
Lebanon 24
تفاصيل ضربة ترامب المحتملة لإيران... ستستمرّ لـ3 أيّام
07:00 | 2026-05-12
12/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمعدات ثقيلة.. هذه تفاصيل العمليّة التي نفّذتها إسرائيل في جنوب لبنان
Lebanon 24
بمعدات ثقيلة.. هذه تفاصيل العمليّة التي نفّذتها إسرائيل في جنوب لبنان
06:00 | 2026-05-12
12/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
17:05 | 2026-05-12
وزير الصحة عرض وريزا للتطورات العامة وانعكاساتها على القطاع الصحي
16:50 | 2026-05-12
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:49 | 2026-05-12
رسامني بحث ووفد المنطقة الاقتصادية في طرابلس خطط جذب الاستثمارات
15:45 | 2026-05-12
بالفيديو.. إشكال داخل ثانوية في صيدا
15:20 | 2026-05-12
إيران تضع شروطاً لإنهاء الحرب تشمل لبنان
15:19 | 2026-05-12
تصعيد إسرائيلي واسع جنوباً قبيل مفاوضات واشنطن.. هذه آخر التطورات الميدانية
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
13/05/2026 00:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
13/05/2026 00:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
13/05/2026 00:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24