إيران تضع شروطاً لإنهاء الحرب تشمل لبنان

نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطّلع أن إيران وضعت مجموعة شروط لإنهاء الحرب على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان، إلى جانب رفع العقوبات الدولية والإفراج عن أموالها المجمدة.
وحسب المصدر، تشمل الشروط الإيرانية أيضاً المطالبة بتعويض أضرار الحرب والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز، معتبرة ذلك جزءاً أساسياً من أي تسوية مستقبلية.
وأشار التقرير إلى أن إيران أبلغت باكستان بأن استمرار ما وصفته بـ”الحصار البحري الأميركي” يزيد من انعدام الثقة تجاه أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف المصدر أن طهران ترى أن عدم تنفيذ ما تعتبره “شروطها الخمسة” سيحول من دون الدخول في أي مفاوضات جديدة، متهمة المقترحات الأميركية بأنها صيغت بشكل أحادي وتخدم مصالح واشنطن فقط، ومحاولة لتحقيق أهداف عجزت عن فرضها عبر الحرب.