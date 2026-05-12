رسامني بحث ووفد المنطقة الاقتصادية في طرابلس خطط جذب الاستثمارات

بحث وزير الأشغال فايز رسامني مع وفد من مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس برئاسة حسان ضناوي، خطط تطوير المنطقة الاقتصادية، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات، وتعزيز التكامل بينها وبين مرفأ طرابلس ومرفأ بيروت.
وتناول اللقاء سبل تطوير المشاريع المستقبلية في المنطقة الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما جرى البحث في أهمية مطار القليعات ودوره المستقبلي في دعم الحركة الاقتصادية وربطه بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، بما يعزز التكامل بين المرافق الحيوية ويدعم فرص النمو والاستثمار في لبنان.