ضغط اسرائيلي يتجاوز الليطاني ومفاوضات واشنطن بين "وقف اطلاق النار وخفض التصعيد"

13-05-2026 | 01:00
ضغط اسرائيلي يتجاوز الليطاني ومفاوضات واشنطن بين وقف اطلاق النار وخفض التصعيد
مع اقتراب الجولة الثالثة من التفاوض المباشر بين لبنان و إسرائيل في واشنطن غدا الخميس، تبدو الطريق إلى الطاولة السياسية مغمّسة بنار العدو أكثر من أي وقت مضى. فالاتصالات التي يُجريها كبار المسؤولين اللبنانيين مع الجانب الأميركي والدول المعنية مستمرة لانتزاع وقف إطلاق النار قبل انطلاق المحادثات، فيما تواصل إسرائيل رفع مستوى التصعيد الميداني عبر الغارات والإنذارات المتلاحقة بإخلاء قرى إضافية، بالتوازي مع التهديد بتوسيع العمليات البرية داخل الأراضي اللبنانية.
وفي وقت يُفترض أن تشكل المفاوضات مدخلاً لخفض التوتر، توحي الوقائع الميدانية والسياسية بأن إسرائيل تتعامل مع المسار التفاوضي باعتباره جزءاً من معركة الضغط، لا مساراً منفصلاً عنها. فتل أبيب لا تخفي ربط أي تهدئة بترتيبات أمنية وسياسية واسعة، يتقدّمها ملف السلاح، ما يرفع سقف الاشتباك السياسي بالتوازي مع التصعيد العسكري.
وعشية الاجتماعات المرتقبة، يبدأ السفير السابق سيمون كرم، الذي ينضم للمرة الأولى إلى الوفد اللبناني المفاوض، فور وصوله إلى واشنطن، جولة تنسيق وتحضير للملفات مع السفيرة ندى حماده معوض، تمهيداً للقاءات الخميس. وبالتزامن، تتولى خلية عمل في بيروت مواكبة الوفد اللبناني وتزويده بالمعطيات والوثائق اللازمة لمتابعة النقاشات التقنية والسياسية التي يُتوقع أن تكون شديدة الحساسية والتعقيد.
وكشف مصدر وزاري بأن لبنان يتمسك بوقف النار، ويولي أهمية للتدخل الأميركي للضغط على إسرائيل للاستجابة لطلب لبنان بعدم بدء المفاوضات تحت النار.
ورأى المصدر أن العبور الإسرائيلي لنهر الليطاني ما هو إلا رسالة للبنان و"حزب الله" بأن العدو قادر على توسيع احتلاله بتمدُّده خارج جنوب النهر. 
وقالت مصادر مطلعة :"إنّ ما يجري في الجنوب لم يعد مجرد مواجهة محدودة، بل تحول اختباراً سياسياً وأمنياً مفتوحاً على احتمالات متعددة؛ من فرض ترتيبات أمنية جديدة جنوب الليطاني، إلى محاولة دفع لبنان نحو تفاهمات تتجاوز قواعد الاشتباك التقليدية التي حكمت الحدود منذ عام 2006، وفي المقابل، يدرك لبنان أن أي تفاوض يجري تحت الضغط العسكري يحمل في طياته أثماناً سياسية وسيادية بالغة الحساسية".
في المقابل، كشفت أوساط سياسية قريبة من "حزب الله"، أنّه لا تعوّل كثيراً على المفاوضات المباشرة ، لافتة إلى أنّ الفجوة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي هي أوسع من القدرة على تضييقها خلال جلستين او حتى مجموعة جلسات.
واعتبرت الأوساط، أنّ أقصى ما يمكن أن تنجزه جلستا واشنطن في الظرف الراهن هو إدارة الأزمة وليس حلها، بمعنى محاولة الدفع في اتجاه خفض التصعيد عبر الاستعانة بالأميركي، كون تثبيت وقف إطلاق النار، كما يطالب لبنان الرسمي، يبدو صعب التحقق في ظل الإصرار الإسرائيلي على مواصلة المواجهة مع "حزب الله"لتحقيق غايات أمنية وسياسية.




المصدر: لبنان 24
