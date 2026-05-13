عون مرتاح بسبب التأييد الشعبي

تؤكد مصادر سياسية مطلعة أن رئيس الجمهورية مرتاح في إدارة الملفات الداخلية والخارجية، مستفيدًا من هامش دعم شعبي واضح، وخصوصًا داخل ، ولا يتعامل مع المرحلة الحالية على أساس أنه معزول سياسيًا كما يحاول البعض الإيحاء.وتشير المصادر إلى أن الخطوات التي يقوم بها عون تلقى قبولًا لدى فئات واسعة جدا تعتبر أنه يتصرف بواقعية ويبتعد عن الخطابات الفارغة.وترى المصادر أن تمايز بعض القوى عنه، رغم خطابها الدائم المعادي لـ" "، لا يضعفه سياسيًا، بل قد ينعكس سلبًا عليها هي، لأنها تبدو بعيدة عن المزاج العام الذي يفضّل الاستقرار في مسار عون السياسي وعدم ضرب زخمه.