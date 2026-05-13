مخاوف من التهجير

تتزايد في الأوساط السياسية والشعبية المخاوف من أن يتحوّل تهجير أبناء الجنوب من قراهم إلى واقع دائم يصعب التراجع عنه ،خصوصًا في ظل استمرار الدمار وغياب أي ضمانات واضحة لعودة الأهالي بشكل طبيعي وآمن.وتعتبر مصادر متابعة أن الضغوط الأميركية المرتبطة بالمفاوضات الجارية تدفع باتجاه تسوية جديدة تفرض وقائع ميدانية مختلفة في الجنوب، قد تؤدي عمليًا إلى منع عودة السكان إلى بعض المناطق الحدودية لفترة طويلة.وترى هذه المصادر أن ما يحصل لا يرتبط فقط بالوضع الأمني، بل بمحاولة إعادة رسم قواعد الاشتباك والوجود السكاني في المنطقة بما يخدم الرؤية للمرحلة المقبلة.