سوريا واجهت سلام بـملف امني حساس

قال مصدر وزاري ان الجانب السوري شدد خلال زيارة رئيس الحكومة الى على ملف أمني حساس يعتبره أساسياً بالنسبة اليه، بمقدار أهمية ملف الحدود والموقوفين.وأشار المصدر الى ان المعنيين في ، وعلى أعلى المستويات، تحدثوا بشكل واضح وصريح عن تخفي اشخاص محسوبين على نظام السابق في ، وخاصةً الأمنيين منهم، وتحديدا ضباط الفرقة الرابعة، والمخابرات الجوية.ولفت المصدر الى ان الجانب السوري سمّى بعضهم بالإسم، وخاصةً من كان متورطاً بأعمال شنيعة في سوريا، ونقل معه كميات كبيرة من الأموال الى لبنان، وهي من حق الشعب السوري، ويستفيدون منها في لبنان من أجل إقامتهم الفاخرة.وختم المصدر بالقول إن الجانب السوري طالب سلام بتسليم هؤلاء من أجل محاكمتهم، مشيرا الى ان لدى الجانب السوري معلومات تفيد بأنهم يتواصلون مع مؤيدين لهم في عدد من المناطق ، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء".