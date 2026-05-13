قناديل البحر تقترب مبكرًا من الشواطئ اللبنانية.. ماذا وراء الظاهرة؟

تُعد هذه الظاهرة جزءًا من الموسمية الطبيعية في ، إلا أن توقيتها وكثافتها يتغيران من سنة إلى أخرى بحسب الظروف البيئية والمناخية.ويُجمع خبراء البيئة البحرية على أن ارتفاع درجات حرارة المياه يُعتبر العامل الأبرز في هذا الانتشار المبكر، إذ يوفّر بيئة مناسبة لتكاثر القناديل وازدهارها لفترات أطول خلال العام.إلى جانب ذلك، تلعب التيارات البحرية والرياح دورًا أساسيًا في دفع هذه الكائنات نحو الشاطئ، ما يؤدي إلى اقترابها من مناطق السباحة بشكل مفاجئ أحيانًا.كما يُشار إلى أن التغييرات البيئية في البحر المتوسط، بما في ذلك الضغط ، وتراجع بعض أنواع الأسماك التي تتغذى على القناديل، قد ساهمت في زيادة فرص تكاثرها وانتشارها بشكل أوضح خلال السنوات الأخيرة.ورغم أن قناديل البحر تُعتبر جزءًا طبيعيًا من النظام البيئي البحري، فإن وجودها بالقرب من الشاطئ يجعلها مصدر إزعاج وخطر للمصطافين، نظرًا لما تسببه من لسعات مؤلمة قد تختلف شدتها من شخص إلى آخر.لذلك، تبقى الوقاية العامل الأهم، من خلال الانتباه إلى الإرشادات المحلية، وتجنّب السباحة في المناطق التي يُلاحظ فيها انتشارها، وعدم لمسها سواء في الماء أو على الشاطئ، حتى بعد نفوقها.وفي حال التعرّض للسعة، يُنصح أولًا بالخروج من الماء بهدوء لتجنّب أي تفاقم في الإصابة.بعد ذلك، يجب عدم فرك مكان اللسعة، لأن ذلك قد يساهم في زيادة انتشار السموم على الجلد.كما يُفضّل غسل المنطقة بمياه البحر فقط، وتجنّب استخدام الماء العذب. وإذا وُجدت لوامس عالقة، يتم إزالتها بحذر باستخدام أداة غير حادة أو ملقط، دون لمسها مباشرة.أما لتخفيف الألم، فيساعد وضع المنطقة المصابة في ماء دافئ معتدل الحرارة على التخفيف من حدّة الأعراض لدى العديد من الحالات. في المقابل، تبقى بعض الممارسات الشعبية غير العلمية، مثل الفرك أو استخدام مواد عشوائية، غير مفيدة وقد تؤدي إلى تفاقم الحالة.وفي حالات نادرة، قد تظهر أعراض أكثر خطورة مثل ضيق في التنفس، دوار، تورّم شديد، أو ألم حاد ومستمر، وهنا يصبح التوجّه إلى الطبيب أو قسم الطوارئ أمرًا ضروريًا.وبين الوقاية والتصرّف السليم عند الإصابة، يبقى الوعي هو الخط الأول لحماية المصطافين من هذه الظاهرة الموسمية التي تعود كل عام.