تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قناديل البحر تقترب مبكرًا من الشواطئ اللبنانية.. ماذا وراء الظاهرة؟

إليانا ساسين - Eliana Sassine

|
Lebanon 24
13-05-2026 | 02:30
A-
A+
قناديل البحر تقترب مبكرًا من الشواطئ اللبنانية.. ماذا وراء الظاهرة؟
قناديل البحر تقترب مبكرًا من الشواطئ اللبنانية.. ماذا وراء الظاهرة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشهد الشواطئ اللبنانية هذا العام ظهورًا مبكرًا لقناديل البحر مقارنة بالمواسم المعتادة، ما أعاد طرح التساؤلات حول أسباب انتشارها وتأثيرها على روّاد البحر.
Advertisement

تُعد هذه الظاهرة جزءًا من الدورة الموسمية الطبيعية في البحر المتوسط، إلا أن توقيتها وكثافتها يتغيران من سنة إلى أخرى بحسب الظروف البيئية والمناخية.

ويُجمع خبراء البيئة البحرية على أن ارتفاع درجات حرارة المياه يُعتبر العامل الأبرز في هذا الانتشار المبكر، إذ يوفّر بيئة مناسبة لتكاثر القناديل وازدهارها لفترات أطول خلال العام.
إلى جانب ذلك، تلعب التيارات البحرية والرياح دورًا أساسيًا في دفع هذه الكائنات نحو الشاطئ، ما يؤدي إلى اقترابها من مناطق السباحة بشكل مفاجئ أحيانًا.

كما يُشار إلى أن التغييرات البيئية في البحر المتوسط، بما في ذلك الضغط البشري، وتراجع بعض أنواع الأسماك التي تتغذى على القناديل، قد ساهمت في زيادة فرص تكاثرها وانتشارها بشكل أوضح خلال السنوات الأخيرة.

ورغم أن قناديل البحر تُعتبر جزءًا طبيعيًا من النظام البيئي البحري، فإن وجودها بالقرب من الشاطئ يجعلها مصدر إزعاج وخطر للمصطافين، نظرًا لما تسببه من لسعات مؤلمة قد تختلف شدتها من شخص إلى آخر.

لذلك، تبقى الوقاية العامل الأهم، من خلال الانتباه إلى الإرشادات المحلية، وتجنّب السباحة في المناطق التي يُلاحظ فيها انتشارها، وعدم لمسها سواء في الماء أو على الشاطئ، حتى بعد نفوقها.
وفي حال التعرّض للسعة، يُنصح أولًا بالخروج من الماء بهدوء لتجنّب أي تفاقم في الإصابة.

بعد ذلك، يجب عدم فرك مكان اللسعة، لأن ذلك قد يساهم في زيادة انتشار السموم على الجلد.

كما يُفضّل غسل المنطقة بمياه البحر فقط، وتجنّب استخدام الماء العذب. وإذا وُجدت لوامس عالقة، يتم إزالتها بحذر باستخدام أداة غير حادة أو ملقط، دون لمسها مباشرة.

أما لتخفيف الألم، فيساعد وضع المنطقة المصابة في ماء دافئ معتدل الحرارة على التخفيف من حدّة الأعراض لدى العديد من الحالات. في المقابل، تبقى بعض الممارسات الشعبية غير العلمية، مثل الفرك أو استخدام مواد عشوائية، غير مفيدة وقد تؤدي إلى تفاقم الحالة.

وفي حالات نادرة، قد تظهر أعراض أكثر خطورة مثل ضيق في التنفس، دوار، تورّم شديد، أو ألم حاد ومستمر، وهنا يصبح التوجّه إلى الطبيب أو قسم الطوارئ أمرًا ضروريًا.

وبين الوقاية والتصرّف السليم عند الإصابة، يبقى الوعي هو الخط الأول لحماية المصطافين من هذه الظاهرة الموسمية التي تعود كل عام.
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في محافظة ينبع على البحر الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا وراء المبادرة الفرنسية للبنان؟ محللون يتحدثون
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرة أطلقت من لبنان وصلت إلى الشواطئ الشمالية الشرقية لبحيرة طبريا (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اصابتها في البحر الابيض المتوسط.. ناقلة الغاز الروسية المنكوبة تقترب من سواحل ليبيا
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 14:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

البحر المتوسط

اللبنانية

التيار

الظاهر

الدورة

البشري

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

إليانا ساسين - Eliana Sassine

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2026-05-13
Lebanon24
07:12 | 2026-05-13
Lebanon24
07:03 | 2026-05-13
Lebanon24
07:00 | 2026-05-13
Lebanon24
06:53 | 2026-05-13
Lebanon24
06:49 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24