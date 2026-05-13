الورشا زار الإكليريكيّة البطريركيّة المارونيّة في غزير

زار راعي أبرشيّة المارونيّة المطران يوحنا رفيق الورشا، يرافقه أعضاء لجنة الدعوات في الأبرشيّة، الإكليريكيّة البطريركيّة المارونيّة في ، في إطار متابعة مسيرة الدعوات الكهنوتيّة وتشجيع الإكليريكيّين في مسيرتهم الروحيّة والتنشئويّة.ضمّ الوفد أمين سرّ الأبرشيّة ورئيس روفايل زغيب، والخوري زياد الأشقر، والخوري أنطوان بشعلاني، حيث كان لهم لقاء مع الإكليريكيّين تخلّلته أوقات صلاة وحوار أخوي سادته أجواء من الفرح والرجاء.كانت الزيارة ، بحسب بيان، مناسبة لتأكيد أهميّة تنمية الدعوات الكهنوتيّة في حياة الكنيسة، والدور الأساسي الذي تؤدّيه الإكليريكيّة في إعداد الكهنة وتنشئتهم روحيًا وإنسانيًا ورعويًا، بما يواكب رسالة الكنيسة ومتطلّباتها.ألقى المطران الورشا كلمة شدّد فيها على قيمة الدعوة الكهنوتيّة وأهميّة الإصغاء لصوت الربّ والأمانة له، داعيًا الإكليريكيّين إلى الثبات في رسالتهم والسير برجاء وفرح في طريق التنشئة. تخلّل اللقاء حوار أخوي وتبادل خبرات بين والإكليريكيّين.