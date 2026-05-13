كرم: ما من جهة تعارض قانون العفو العام

قال النائب أن "المسار التفاوضي مستمرّ بناء على مطالب متبادلة ومحاولة التوصل الى تثبيت الهدنة ووقف النار، بما يتيح تفاوضا هادئا".

Advertisement



واشار في حديث إلى "صوت كل لبنان" الى "ان الوفد اللبناني قد يتمكن من تحقيق كل الأهداف الأمنية، لا سيما نزع سلاح ووقف النار، في مقابل تحقيق التدابير الأمنية على الحدود"، محذرا من "ان بقاء سلاح الحزب يعني عودة الى الساحة وزعزعة المفاوضات والاستقرار". ورأى انه "لم ير أي تراجع في مواقف الشيخ إزاء ملف التفاوض". واشار في حديث إلى "صوت كل لبنان" الى "ان الوفد اللبناني قد يتمكن من تحقيق كل الأهداف الأمنية، لا سيما نزع سلاح ووقف النار، في مقابل تحقيق التدابير الأمنية على الحدود"، محذرا من "ان بقاء سلاح الحزب يعني عودة الى الساحة وزعزعة المفاوضات والاستقرار". ورأى انه "لم ير أي تراجع في مواقف الشيخ إزاء ملف التفاوض".



وبالنسبة الى العام اعتبر ان "ما من جهة في لبنان تعارض هذا القانون بالمطلق رغم بعض المزايدات ، لكن الجميع يفاوض للوصول إلى قانون ينهي المرحلة التي أورثنا إياها النظام الأمني اللبناني السوري المشترك".