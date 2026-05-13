شحادة عرض مع السيد أوضاع أهالي البلدات الصامدة في الجنوب

Advertisement

زار وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور وزيرة ، يرافقه رئيس لجنة إدارة الأزمة في الجنوب وموفد "القوّات اللبنانيّة" إلى وحاصبيا ورئيس بلدية مرحعيون ، وتمّ البحث في أوضاع أهالي البلدات الصامدة في الجنوب واحتياجاتهم الاجتماعية والمعيشية، وتأمين الدعم اللازم لهم ويكونوا على رأس أولويات .وأكدت السيّد "استمرار متابعة أوضاع الأهالي، والعمل على تأمين المساعدات الممكنة ضمن الإمكانات المتاحة، وبالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية المانحة".شكر الوفد للوزيرة السيّد "اهتمامها ومتابعتها لشؤون الأهالي"، متمنّياً "الإسراع في صرف المساعدات المستحقّة للمسجّلين، والعمل على فتح باب التسجيل أمام الأهالي الذين لم يتمكّنوا سابقاً من تسجيل أسمائهم للاستفادة من هذه المساعدات".