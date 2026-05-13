لبنان

"حراك المعلمين المتعاقدين": الظروف الصعبة منذ بداية الحرب زادتها وزارة التربية سوءًا

Lebanon 24
13-05-2026 | 04:14
حراك المعلمين المتعاقدين: الظروف الصعبة منذ بداية الحرب زادتها وزارة التربية سوءًا
حراك المعلمين المتعاقدين: الظروف الصعبة منذ بداية الحرب زادتها وزارة التربية سوءًا photos 0
 أكد منسق "حراك المعلمين المتعاقدين" حمزة منصور، في بيان، أن "لا إضراب اليوم الأربعاء"، واستنكر "تقاسم الأدوار والمصالح بين وزيرة التربية والروابط (التي لم تسلم الوزيرة رقم هاتفها إلا لهم) فبالأمس كانوا عندها يشكرون لها جهودها، واليوم يعلنون الإضراب. إضراب ضدّ مَن؟ ولماذا شكرتموها بالأمس إذا كنتم ستضربون غدًا؟".
وأكد أن "الظروف الصعبة والمميتة التي يعانيها المتعاقدون منذ بداية الحرب، زادتها وزارة التربية سوءًا، إذ لم يُقدَّم أي دعم لأي متعاقد حتى الآن، وحتى الساعات التي دَرَّسوها لم تُدفع مستحقاتها بعد".

وسأل: " لمااذا تُضرب الروابط؟ هل تُضرب من أجل دفع المساعدة الاجتماعية التي وعدت بها الوزيرة أو من أجل زيادة أجور التصحيح في الامتحانات الرسمية التي وعدت بها؟ أو من أجل زيادة أجر الساعة؟".

أضاف: "لا نعرف لماذا يُضربون، لكننا نعرف أن هناك وزيرة تربية ممنوع على الحراك التواصل معها، وقد جعلت بينها وبين الحراك مستشارين وظيفتهم ليست نقل المطالب والحقوق، بل عدم الاستماع لأي مطلب والمؤسف أن الوزيرة تعلم بذلك، لكنها لا تحاسب أحدًا منهم".

ختم:" نضالنا طويل، وكلمتنا صادقة تعبّر عن وجع كل معلم متعاقد صامد، وكل طالب صامد، وكل متعاقد جنوبي، وكل متعاقد نازح، وكل متعاقد لبناني سلبت الحرب الإجرامية حقوقه، فيما وزارة التربية ما تزال تتفرج على مأساته حتى اليوم".
