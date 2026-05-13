تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
9
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
وزير الخارجية الإيطالي: نقلت هذه الرسالة إلى الرئيس عون خلال زيارتي الأخيرة إلى بيروت
Lebanon 24
13-05-2026
|
04:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير الخارجية
الإيطالي أنطونيو تاجاني أن" تحقيق سلام دائم في
الشرق الأوسط
يبقى مرتبطا باستقرار
لبنان
"، مشددا على "دعم بلاده للحوار بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية، مع استعداد روما لاستضافة محادثات مباشرة بين الجانبين".
Advertisement
وخلال جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، أوضح تاجاني أنه "نقل هذه الرسالة إلى الرئيس جوزيف عون خلال زيارته الأخيرة
بيروت
الشهر الماضي".
وأشار الوزير الإيطالي إلى أن "اللقاء تناول أيضاً سلسلة مبادرات تهدف إلى تعزيز قدرات
الأجهزة الأمنية
اللبنانية
، لا سيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاتجار غير المشروع".
وأضاف تاجاني :"أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وعدداً من الوزراء
الأوروبيين
أعربوا عن دعمهم للدور المتنامي الذي تؤديه إيطاليا في تعزيز مؤسسات
الدولة اللبنانية
".
وختم بالقول:" إن هذه الملفات ستكون محور محادثاته المرتقبة مع وزير الخارجية يوسف راجي، مؤكداً أن"الهدنة أساسية، لكن من الضروري تحويلها إلى عملية سلام حقيقية".
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيطالية: متضامنون مع لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيطالية: متضامنون مع لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة
13/05/2026 14:19:47
13/05/2026 14:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الديوان الأميري القطري: أمير قطر بحث خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي أوضاع الشرق الأوسط وانعكاساتها
Lebanon 24
الديوان الأميري القطري: أمير قطر بحث خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي أوضاع الشرق الأوسط وانعكاساتها
13/05/2026 14:19:47
13/05/2026 14:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس أركان الدفاع الإيطالي خلال لقائه منسى: نأمل أن تفضي مفاوضات واشنطن إلى نتائج إيجابية
Lebanon 24
رئيس أركان الدفاع الإيطالي خلال لقائه منسى: نأمل أن تفضي مفاوضات واشنطن إلى نتائج إيجابية
13/05/2026 14:19:47
13/05/2026 14:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيطالي: استمرار أزمة الشرق الأوسط لفترة طويلة قد يؤدي إلى زيادة في تدفقات الهجرة
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيطالي: استمرار أزمة الشرق الأوسط لفترة طويلة قد يؤدي إلى زيادة في تدفقات الهجرة
13/05/2026 14:19:47
13/05/2026 14:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة اللبنانية
الأجهزة الأمنية
وزير الخارجية
الشرق الأوسط
الرئيس عون
الأوروبيين
اللبنانية
رئيس عون
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارات جديدة تستهدف بلدات جنوبيّة
Lebanon 24
غارات جديدة تستهدف بلدات جنوبيّة
05:29 | 2026-05-13
13/05/2026 05:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون عرض الاوضاع العامة والتحضيرات الجارية للقاءات واشنطن غداً والجمعة
Lebanon 24
الرئيس عون عرض الاوضاع العامة والتحضيرات الجارية للقاءات واشنطن غداً والجمعة
07:12 | 2026-05-13
13/05/2026 07:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي اطلع من سفير مصر على الاوضاع في لبنان والمنطقة وتطورات المفاوضات الايرانية الاميركية
Lebanon 24
الراعي اطلع من سفير مصر على الاوضاع في لبنان والمنطقة وتطورات المفاوضات الايرانية الاميركية
07:03 | 2026-05-13
13/05/2026 07:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "تجاوز" الرئيس عون برّي؟
Lebanon 24
هل "تجاوز" الرئيس عون برّي؟
07:00 | 2026-05-13
13/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجيه استقبل البخاري في زيارة وداعية
Lebanon 24
فرنجيه استقبل البخاري في زيارة وداعية
06:53 | 2026-05-13
13/05/2026 06:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أوّل تعليق لكميل أسمر بعد "حريق أدونيس": لم يكن أمامي سوى خيارين
Lebanon 24
أوّل تعليق لكميل أسمر بعد "حريق أدونيس": لم يكن أمامي سوى خيارين
08:05 | 2026-05-12
12/05/2026 08:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
3 مؤشرات للازمة الاسرائيلية...تحوّلات المنطقة قد تمحو "الانجازات الأخيرة"
Lebanon 24
3 مؤشرات للازمة الاسرائيلية...تحوّلات المنطقة قد تمحو "الانجازات الأخيرة"
10:00 | 2026-05-12
12/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضباط نظام الأسد... أين ينتشرون في لبنان؟
Lebanon 24
ضباط نظام الأسد... أين ينتشرون في لبنان؟
08:00 | 2026-05-12
12/05/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": إيران في حالة ضعف شديد
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": إيران في حالة ضعف شديد
10:30 | 2026-05-12
12/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تخشى واشنطن الحرب المفتوحة مع إيران؟
Lebanon 24
لماذا تخشى واشنطن الحرب المفتوحة مع إيران؟
11:00 | 2026-05-12
12/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:29 | 2026-05-13
غارات جديدة تستهدف بلدات جنوبيّة
07:12 | 2026-05-13
الرئيس عون عرض الاوضاع العامة والتحضيرات الجارية للقاءات واشنطن غداً والجمعة
07:03 | 2026-05-13
الراعي اطلع من سفير مصر على الاوضاع في لبنان والمنطقة وتطورات المفاوضات الايرانية الاميركية
07:00 | 2026-05-13
هل "تجاوز" الرئيس عون برّي؟
06:53 | 2026-05-13
فرنجيه استقبل البخاري في زيارة وداعية
06:49 | 2026-05-13
من أفيخاي أدرعي... إنذار عاجل إلى سكان البلدات التالية
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
13/05/2026 14:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
13/05/2026 14:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
13/05/2026 14:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24