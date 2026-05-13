وزير الخارجية الإيطالي: نقلت هذه الرسالة إلى الرئيس عون خلال زيارتي الأخيرة إلى بيروت

وخلال جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، أوضح تاجاني أنه "نقل هذه الرسالة إلى الرئيس جوزيف عون خلال زيارته الأخيرة الشهر الماضي".وأشار الوزير الإيطالي إلى أن "اللقاء تناول أيضاً سلسلة مبادرات تهدف إلى تعزيز قدرات ، لا سيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاتجار غير المشروع".وأضاف تاجاني :"أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وعدداً من الوزراء أعربوا عن دعمهم للدور المتنامي الذي تؤديه إيطاليا في تعزيز مؤسسات ".وختم بالقول:" إن هذه الملفات ستكون محور محادثاته المرتقبة مع وزير الخارجية يوسف راجي، مؤكداً أن"الهدنة أساسية، لكن من الضروري تحويلها إلى عملية سلام حقيقية".