وزير الخارجية الإيطالي: نقلت هذه الرسالة إلى الرئيس عون خلال زيارتي الأخيرة إلى بيروت

13-05-2026 | 04:19
وزير الخارجية الإيطالي: نقلت هذه الرسالة إلى الرئيس عون خلال زيارتي الأخيرة إلى بيروت
 أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن" تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط يبقى مرتبطا باستقرار لبنان"، مشددا على "دعم بلاده للحوار بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية، مع استعداد روما لاستضافة محادثات مباشرة بين الجانبين".
وخلال جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، أوضح تاجاني أنه "نقل هذه الرسالة إلى الرئيس جوزيف عون خلال زيارته الأخيرة بيروت الشهر الماضي".


وأشار الوزير الإيطالي إلى أن "اللقاء تناول أيضاً سلسلة مبادرات تهدف إلى تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاتجار غير المشروع".


وأضاف تاجاني :"أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وعدداً من الوزراء الأوروبيين أعربوا عن دعمهم للدور المتنامي الذي تؤديه إيطاليا في تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية".


وختم بالقول:" إن هذه الملفات ستكون محور محادثاته المرتقبة مع وزير الخارجية يوسف راجي، مؤكداً أن"الهدنة أساسية، لكن من الضروري تحويلها إلى عملية سلام حقيقية".
وزير الخارجية الإيطالية: متضامنون مع لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة
