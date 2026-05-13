لبنان

مستوحاة من حرب أوكرانيا.. خطة إسرائيلية ضد مسيرات حزب الله

13-05-2026 | 04:22
مستوحاة من حرب أوكرانيا.. خطة إسرائيلية ضد مسيرات حزب الله
كشف مصدر أمني إسرائيلي أن الحزب نفذ الثلاثاء أكبر هجمة بالمسيّرات منذ بدء المواجهات في الثاني من مارس الماضي.

وقال المصدر الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن حزب الله شن هجوما منسقا أمس بالمسيرات هو الأول من نوعه والأوسع على شمال إسرائيل، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"
كما أشار إلى إصابة جنديين بهجوم المسيرات أمس واشتعال النيران بموقع في هجوم آخر.
في المقابل، أوضحت مصادر إسرائيلية مطلعة أن الجيش بدأ بإدخال منظومات مستوحاة من حرب روسيا وأوكرانيا لمواجهة تلك المسيرات، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

كما أشارت إلى وصول عشرات آلاف الطلقات المتشظية لتوزيعها على القوات الإسرائيلية المنتشرة في الجنوب اللبناني. وكشفت أن مواجهة مسيرات حزب الله ستعتمد على دمج الرادارات والشبكات الدفاعية والمسيرات الاعتراضية.

كذلك أوضحت أن المنظومات ستعتمد على أسلاك شائكة دوارة لقطع كابلات الألياف البصرية لمسيرات الحزب.
ولفت مسؤول دفاعي إسرائيلي إلى أنه بينما يجري تطوير حلول عالية التقنية، سيتم نشر حلول منخفضة التقنية، مثل الشباك، ومن المتوقع أن تسهم التحسينات التي أدخلت على بنادق الجنود في إسقاط الطائرات المسيرة أيضاً.

كما أفاد مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي بأن الجيش يستخدم أيضاً منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ وعزز قدرات الكشف الراداري. وقال إن سلاح الجو اختبر نظاما جديدا لاعتراض الطائرات المسيرة في أبريل لكنه فشل. وقال المسؤولان إن أفضل دفاع هو استهداف طواقم حزب الله التي تشغل الطائرات المسيرة

تطور حرب المُسيرات
وكان حزب الله استخدم في الأسابيع القليلة الماضية طائرات مسيرة ملغومة ورخيصة وسهلة التجميع يتم التحكم بها عبر الرؤية المباشرة والتي تعرف باسم (إف.بي.في). ويمكن لهذه المسيرات الموجهة عبر كابلات ألياف ضوئية، أن تتفادى تقنيات التشويش الإسرائيلية المتطورة لتستهدف القوات الإسرائيلية المتمركزة في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

علماً أن استخدام هذه الطائرات المسيرة كان بدأ على نطاق واسع منذ عدة سنوات في أوكرانيا على بعد آلاف الكيلومترات، حيث تغطى شبكات خطوط الجبهة للحماية من الطائرات المسيرة الروسية.

وفي السياق، قال دميترو بوتياتا، وهو خبير في الحرب بالطائرات المسيرة ويعمل في لواء الأنظمة المسيرة الأوكراني "إن عناصر حزب الله هواة في استعمال تلك المسيرات، لكنهم يتعلمون".
في حين كشف قيادي في حزب الله أن وحدة متخصصة في الطائرات المسيرة تعمل مع فريق المشتريات التابع للجماعة لشراء قطع غيار من أسواق مختلفة.

كما ذكر مصدر عسكري لبناني مطلع على استخدام حزب الله للطائرات المسيرة أنه يتم فحصها للتأكد من عدم وجود أي اختراق أو تدخل إسرائيلي.

الصين وروسيا
فيما أوضح كونراد إيتوربي، وهو خبير طائرات مسيرة مقيم في إسبانيا ولديه خبرة في تحليق الطائرات الهليكوبتر الرباعية التجارية وتعديلها "أن كل الطائرات المسيرة التي ظهرت في فيديوهات حزب الله، بينت أنظمة مجمعة من قطع غيار تصنعها عادة شركات صينية وتباع بحرية على الإنترنت".
من جهته، قال مصدر متخصص في تشغيل الطائرات المسيرة في أوكرانيا، رفض نشر اسمه لأسباب أمنية، ومسؤول أمني أجنبي يتتبع أنشطة حزب الله في الطائرات المسيرة إن لقطات تعود للحادي عشر من أبريل الماضي أظهرت تركيب رأس حربي روسي مضاد للدبابات شديد الانفجار من طراز بي.جي-7إل على الطائرة المسيرة.

بينما أوضح القيادي في حزب الله وخبير إسرائيلي في الطائرات المسيرة أن تكلفة المسيرة العادية أقل من 400 دولار.
