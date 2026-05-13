سفيرة الاتحاد الأوروبي وسفير ايطاليا تفقدا مراكز الإيواء شمالا وزارا جمعية الرباط الإنمائية في البداوي

Advertisement

استقبلت جمعية الرباط الإنمائية، سفيرة Sandra De Waele، وسفير Fabrizio Marcelli، وممثّلة مفوضيّة لشؤون اللّاجئين في Karolina Lindholm Billing، في إطار زيارة ميدانية إلى مراكز الإيواء في التي تُنفَّذ فيها مبادرات مجتمعية ضمن المشروع المنفذ بالشراكة مع كاريتاس ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.وتضمّنت الزيارة جولة على الأنشطة والمبادرات المنفذة في كلٍّ من: الفني الرسمي ومدرسة البداوي الرسمية للصبيان.اختُتمت الزيارة في مركز "جمعية الرباط للتنمية المجتمعية" في البداوي، حيث اطلع الوفد على مختلف الأنشطة والبرامج المجتمعية المنفذة، والتي تهدف إلى دعم المجتمع وتعزيز المبادرات الإنسانية والتنموية.