لمكافحة القوارض.. حملة ميدانية للجنة الصحة في بلدية صيدا

تتابع في بلدية ، الحملة الميدانية لمكافحة القوارض والجرذان في أحياء صيدا القديمة، من خلال تركيب مجموعة كبيرة من الأفخاخ والعلب المخصصة لمكافحة الجرذان في نقاط إستراتيجية وممرات مدروسة، وذلك في إطار خطتها المستمرة للحفاظ على السلامة العامة والنظافة البيئية في أحياء المدينة.وأكد رئيس اللجنة الدكتور تيسير زعتري أن "الفرق الفنية التابعة للمتعهد ستقوم بمتابعة دورية ومنتظمة لوضع السموم داخل هذه الأفخاخ وتجديدها لضمان فعالية الحملة والقضاء على بؤر التكاثر".وللمناسبة، أسفت البلدية، "لما تم رصده مؤخراً من قيام البعض بتكسير وتخريب عدد من هذه الأفخاخ بعد وقت قصير من تركيبها، وهو ما يعيق ويؤدي إلى هدر المال العام وتفشّي الآفات الصحية"، وناشدت الاهالي "ضرورة تنبيه الأطفال ضرورة عدم العبث بهذه الأفخاخ أو محاولة تحريكها أو تكسيرها، نظراً لما تحتويه من مواد سامة قد تشكل خطراً في حال ملامستها المباشرة، والى اعتبار هذه التجهيزات ملكاً عاماً وضعت لحماية الصحة العامة في الأحياء، والإبلاغ عن أي محاولة تخريب تطالها"، اافتة الى ان "نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل أساسي على تكامل الأدوار بين البلدية والمواطنين، للوصول إلى بيئة صحية وسليمة تليق بصيدا وأهلها".